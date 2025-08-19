Agimeg anticipa l’annuncio della sponsorship del Pisa SC. “Galeotta” una foto del match di Coppa Italia con il Cesena FC (sul proprio sito) con il nuovo sleeve Bet365.scores.
Nuova partnership per Bet365.scores, che ha siglato un accordo con il Pisa Sporting Club (neo promosso in Serie A dopo 34 anni di assenza dal giro del “grande calcio”) diventando Sleeve Sponsor ufficiale del club nerazzurro. Lo anticipa, superando tutte le testate specializzate sui temi del betting, l’agenzia nazionale Agimeg (guidata dal giornalista romano Fabio Felici).
L’intesa, secondo quando appreso da Agimeg, dovrebbe valere tra i 300.000 e i 400.000 euro a stagione. Il logo di Bet365.scores ha già fatto il suo debutto sulle maglie del Pisa in occasione della trasferta di domenica sera in Coppa Italia contro il Cesena. Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale sul sito del club, la collaborazione sembra quindi già operativa.
La strategia sponsorizzativa di Bet365.scores.
L’accordo con il Pisa Sporting Club è soltanto l’ultimo tassello di una serie di operazioni siglate da Bet365.scores nell’estate 2025:
- Torino FC: Bet365.scores sarà il nuovo secondo sponsor di maglia per la stagione 2025/26, subentrando a F.lli Beretta (che garantiva circa 900.000 euro annui).
- Udinese Calcio: Bet365.scores è diventata Sleeve Sponsor per la stagione 2025/26. Il logo è comparso per la prima volta nell’amichevole internazionale contro il Werder Brema lo scorso 9 agosto. Valore stimato dell’accordo: circa 300.000 euro.
- SSC Napoli: a luglio Bet365.scores (dopo una trattativa importante condotta dal direttore commerciale dei campioni d’Italia Tommaso Bianchini) è diventato “Official Infotainment Partner“, con l’obiettivo di proporre contenuti esclusivi e approfondimenti dedicati al mondo azzurro. (fonte: Agimeg.it)