“Breathe” la nuova Maglia Gara Third per la stagione 2025/26.

L’estetica è un omaggio alla ricchezza forestale della Sardegna, la regione con la maggiore estensione boschiva d’Italia. Sul fronte spiccano le foglie di leccio, simbolo di forza e longevità, mentre sul retro fanno la loro comparsa le foglie di roverella e sughera, emblema di stabilità e resistenza. A unire simbolismo e identità visiva, le righe verticali rosse e blu attraversano la maglia da cima a fondo, evocando i colori storici del Cagliari Calcio.

Simbolo di appartenenza, radici e innovazione è realizzata in tessuto Spandex Hole Mesh riciclato, rappresentando il perfetto equilibrio tra sostenibilità ambientale e prestazioni sportive di alto livello. Grazie al trattamento Wicking, il tessuto garantisce massima traspirabilità, comfort e resistenza, anche durante le competizioni più intense.

Colletto e i giromanica rifiniti in costina elasticizzata con dettagli a contrasto nei colori rossoblù. All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con la scritta alternata “Cagliari | Eye Sport”, mentre sul retro campeggia la frase “Ovunque tu sarai”, un messaggio emozionale, legato all’identità e al senso di appartenenza.

Sul petto, lato cuore, è applicato il logo ufficiale del Cagliari Calcio, affiancato dal logo EYE Sport sul lato opposto. Entrambi sono realizzati in silicone ultraleggero di nuova generazione, con un peso ridotto di oltre il 70% rispetto agli standard tradizionali. In basso a sinistra, è presente il tag NFC, che certifica l’autenticità del prodotto.

Sul fondo maglia, lungo l’orlo, sono stampate le coordinate geografiche del centrocampo dello stadio del Cagliari Calcio. All’interno è applicata l’etichetta che, in caso di maglia utilizzata dai calciatori o da singolo tifoso, certifica l’utilizzatore. (fonte: Cagliari calcio)