Milano: il sindaco Sala ha in mano i progetti del nuovo San Siro

(di Linda Zanoni) – Milan e Inter hanno presentato i nuovi progetti al Comune. In entrambi l’elemento fondante è il mantenimento di una parte del vecchio “Meazza”.

Nel novembre 2019 il Consiglio e la Giunta comunale avevano stabilito 16 condizioni necessarie affinché si potesse realizzare il nuovo stadio di Milano. Dopo mesi di pianificazione, i due studi di architettura Populous (lo stesso che ha realizzato il nuovo impianto del Tottenham Hotspur e il Wembley stadium) e Manica/Sportium hanno presentato alla municipalità meneghina un “documento propedeutico al progetto di fattibilità, relativo alla creazione, nell’area di San Siro, di un nuovo stadio, con i più elevati standard internazionali e di un distretto moderno e interattivo per lo Sport e il Tempo Libero”.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, nel progetto presentato da Manica/Sportium vengono salvati alcuni elementi del vecchio San Siro: un pezzo delle due curve, l’attuale settore arancio, una delle torri e una parte del tetto aggiunto per i Mondiali di Italia ’90. Nell’altro progetto, quello di Populous, maggiore spazio viene lasciato alle due curve, con gli altri settori che verrebbero salvaguardati come nell’altro progetto.

L’obiettivo comune dei due progetti è realizzare un distretto dedicato ad attività sportive, culturali. Il nuovo impianto, che potrà essere definito come una vera e propria “cittadella dello sport”, sarà caratterizzato da ampi spazi verdi, un campo da calcetto, una palestra, un percorso ciclabile, una pista per la corsa e un museo dello sport. La maggior parte dei servizi sarà accessibile gratuitamente per i cittadini. All’interno del Meazza, invece, ci sarà un ampio spazio commerciale.

In una nota delle due società emerge come tale progetto possa essere occasione per aiutare la città in un periodo così complicato: “AC Milan e FC Internazionale Milano ritengono fondamentale, soprattutto in questo momento, poter avviare un progetto da oltre un miliardo di euro a Milano; un’opera di eccellenza internazionale che genererà migliaia di posti di lavoro e rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per la città e il sistema calcio italiano”.