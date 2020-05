LA CFA ANNUNCIA ULTERIORI TAGLI AGLI STIPENDI PER I CALCIATORI DELLA SUPER LEAGUE

(di Sejon Veshaj) – Chen Xuyuan, Presidente della Chinese Football Association (CFA), ha affermato che le 16 squadre del campionato di Super League hanno raggiunto un accordo con la Federazione calcistica cinese per implementare ulteriori tagli ai salari dei giocatori dal 30% al 50%.

La decisione è volta a sostenere le squadre più esposte all’attuale crisi economica, con pesanti perdite generate dal mancato avvio della stagione per la pandemia Covid-19. La prima giornata del campionato di calcio cinese si sarebbe dovuta disputare il 22 febbraio, con le “tigri” del Guangzhou Evergrande pronte a difendere il titolo, conquistato nel 2019 con la guida in panchina dell’ex difensore della Nazionale italiana Fabio Cannavaro.

Ai microfoni della tv di Stato cinese, la China Central Television (CCTV), Chen Xuyuan ha inoltre dichiarato che i vertici della Federazione sono al lavoro per individuare possibili date in cui far ripartire la stagione, ammettendo che le iniziali previsioni di un possibile avvio nel mese di giugno sono da considerare ora remote.

Attualmente in Asia, alcune Federazioni sportive hanno già annunciato una ripresa delle competizioni sportive, a porte chiuse o come a Taiwan, con un numero di pubblico limitato. Lo Stato insulare dell’Asia sudorientale ha dato regolarmente il via alla stagione di baseball (sport più popolare nell’isola), permettendo un afflusso massimo di mille spettatori.

Venerdì la Cina ha annunciato sedici nuovi casi di coronavirus (tutti asintomatici), nella provincia nord-orientale di Jilin. I ricoverati in ospedale sono duecentosessanta e più di ottocento persone restano isolate nelle loro abitazioni per aver manifestato sintomi sospetti.