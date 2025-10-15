MicroStrategy torna ad acquistare Bitcoin: la nuova mossa riaccende il dibattito sul prezzo di BTC.

Strategy (ex MicroStrategy) di Michael Saylor rafforza la sua strategia “buy the dip”, acquistando 220 Bitcoin per 27,2 milioni di dollari. Le riserve salgono a 640.250 BTC, mentre cresce l’interesse per Bitcoin Hyper, nuovo progetto Layer-2 su blockchain.

In un momento di estrema turbolenza per il mercato delle criptovalute, segnato da liquidazioni record e da un recente crollo del prezzo di Bitcoin (BTC), Strategy (precedentemente nota come MicroStrategy) ha inviato un segnale inequivocabile della sua fede incrollabile in Bitcoin.

La società, guidata dal suo carismatico fondatore Michael Saylor, ha approfittato del calo per aumentare ulteriormente le sue già massicce riserve di BTC, acquistando altri 220 Bitcoin per un valore di 27,2 milioni di dollari. Questa mossa, che segue un tweet evocativo di Saylor con il messaggio “Don’t Stop ₿elievin’”, non è un’azione impulsiva, ma la continuazione di una strategia di accumulo deliberata e a lungo termine che funge da barometro per la convinzione istituzionale.

Una strategia di accumulo che ignora la volatilità

L’ultimo acquisto di Strategy è avvenuto a un prezzo medio di 123.561 dollari per moneta, proprio durante il recente sell-off che ha scosso la fiducia di molti investitori. Questa operazione segna il ritorno dell’azienda al suo consueto programma di acquisti dopo una breve pausa, dimostrando che la sua strategia non è influenzata dalla volatilità a breve termine, ma si basa su una tesi di investimento strutturale.

La filosofia di “comprare il calo” (buy the dip) è al centro dell’approccio di Saylor, che vede le correzioni di mercato non come un segnale di debolezza, ma come un’opportunità per accumulare l’asset a un prezzo scontato. Questa mossa controcorrente rafforza la narrazione di Bitcoin come riserva di valore strategica, specialmente quando viene attuata da uno dei suoi più grandi sostenitori corporate in un momento di massima incertezza.

Un tesoro da 640.250 BTC, finanziato con vendite strategiche

Con quest’ultima aggiunta, la riserva di “oro digitale” di Strategy ha raggiunto la cifra sbalorditiva di 640.250 Bitcoin. L’aspetto ancora più impressionante è il costo medio di acquisizione di questo enorme patrimonio: circa 74.000 dollari per Bitcoin, per un investimento totale di circa 47,38 miliardi di dollari. Nonostante la recente volatilità, l’azienda mantiene un rendimento in Bitcoin del 25,9% da inizio anno.

Per finanziare l’acquisto, Strategy ha liquidato strategicamente azioni di alcune delle sue entità correlate (STRF, STRD e STRK), raccogliendo i fondi necessari. Questo dimostra una gestione attiva del capitale, volta a ottimizzare la sua esposizione a Bitcoin. Nonostante questa solida posizione, il mercato azionario ha reagito negativamente alla volatilità delle crypto, con il titolo MSTR in calo, evidenziando il divario tra la visione a lungo termine dell’azienda e il sentiment a breve termine degli investitori.

La scommessa da 640.000 BTC: tra dominio e rischio di concentrazione

La posizione di Strategy è unica e imponente. Detenere 640.250 BTC significa controllare circa il 3% dell’offerta massima di Bitcoin, una concentrazione che pone l’azienda in una posizione di dominio, ma anche di potenziale vulnerabilità. Da un lato, la sua strategia di accumulo costante rimuove un’enorme quantità di BTC dalla circolazione, creando una pressione d’acquisto strutturale.

Dall’altro, una tale concentrazione nelle mani di un singolo attore solleva interrogativi sui rischi sistemici. Un’eventuale inversione di rotta da parte di Strategy, per quanto improbabile al momento, avrebbe un impatto devastante sul mercato. La traiettoria dell’azienda è indissolubilmente legata alla visione personale di Michael Saylor, rendendo la sua scommessa tanto audace quanto dipendente dalla sua leadership.

Bitcoin Hyper (HYPER): l’innovazione Layer-2 che attira le “balene”

Mentre aziende come Strategy accumulano Bitcoin come riserva di valore, altri investitori “smart money” stanno scommettendo sull’evoluzione del suo ecosistema. Bitcoin Hyper ($HYPER) è, infatti, un progetto in prevendita che ha già raccolto oltre 23,5 milioni di dollari di investimenti, puntando a risolvere i limiti di scalabilità di Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si propone agli investitori come una soluzione Layer-2 di nuova generazione che sfrutta la potenza e la velocità della Solana Virtual Machine (SVM) per garantire transazioni istantanee, costi di rete estremamente ridotti e pieno supporto a contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp).

Bitcoin Hyper si configura così come una scommessa strategica sull’evoluzione dell’ecosistema Bitcoin e sul futuro delle soluzioni Layer-2. Con i token HYPER attualmente disponibili in prevendita al prezzo unitario di 0,013155 dollari, il progetto mira a estendere l’utilità di Bitcoin, consentendone un impiego più ampio all’interno dell’economia decentralizzata.

Tra le caratteristiche distintive figurano scalabilità elevata, compatibilità multi-chain e funzioni di staking integrate, pensate per offrire rendimenti passivi agli early supporter. Per gli investitori, entrare ora nella prevendita rappresenta un vantaggio competitivo, grazie ai prezzi scontati, all’accesso anticipato alle ricompense e al potenziale di apprezzamento del token con l’espansione del network.

