Il Cesena calcio (Serie B) ha svelato la nuova terza maglia.

La divisa dal colore oro è un manifesto nato per valorizzare la storia che si racchiude nel passato del “Cavalluccio”: farà il suo esordio nel prossimo match contro lo Spezia Calcio

Cesena FC (quest’anno in Serie B) ed Erreà hanno scelto la cornice di Palazzo Romagnoli per presentare il nuovo third kit del Cavalluccio per la stagione sportiva 2025/2026, una divisa che unisce eleganza, identità e appartenenza.

Le stanze della storica dimora del centro di Cesena si sono mostrate così sotto una nuova luce, avvolte dal bagliore dell’oro, simbolo di forza e valore, che domina la scena. Tra affreschi storici e atmosfere raffinate, la nuova divisa si fa portavoce di stile ed eleganza, evidenziando tutto il prestigio racchiuso negli ottantacinque anni di gloriosa storia calcistica a tinte bianconere.

La presenza sul petto dello stemma ispirato all’85° anniversario del Cavalluccio conferisce ancora più autenticità al kit, facendo risplendere un simbolo che si discosta dal classico design e richiama visivamente quello della Città di Cesena, ribadendo il senso di appartenenza e orgoglio che si cela dietro alla nuova divisa.

Le rifiniture bianche presenti sul kit ne valorizzano il carattere e ne accentuano la pulizia e la modernità. Ogni linea è studiata per conferire un aspetto raffinato e immediatamente riconoscibile ed ogni dettaglio è pensato per rendere la divisa unica, coniugando tradizione e modernità in perfetta armonia con le altre divise da gioco.

Nel retrocollo campeggia in bianco la scritta “DAIBURDEL”, tratto distintivo del filo invisibile che non riguarda solo una tifoseria, ma lega una comunità intera in un unico racconto.

Il nuovo third kit del Cesena FC non è una semplice divisa, ma è un manifesto forgiato per difendere la storia che si racchiude nel passato del Cavalluccio: un’attestazione di forza e identità per una squadra pronta a brillare sul campo.