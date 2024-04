Michele Uva (UEFA) interviene all’ONU per parlare di sostenibilità sociale e ambientale applicata allo sport

Nella giornata di oggi l’ONU ha ospitato presso la sede newyorkese un workshop dal titolo “Sport per la promozione di società pacifiche e inclusive“, all’interno della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace“. Tra i diversi interventi spicca quello di Michele Uva (ex DG Figc e Vicepresidente UEFA, oggi direttore della sostenibilità sociale e ambientale dell’organismo elvetico) che ha dichiarato durante il suo intervento: “Siamo lieti di contribuire alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, condividendo con le Nazioni Unite e i suoi membri il nostro approccio strategico per trasformare in realtà la visione di Euro 2024 come riferimento per la sostenibilità degli eventi nel mondo dello sport”.

Sempre Uva (nella foto in primo piano) si è addentrato nel tema parlando dello sviluppo e dell’impatto della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) del più importante torneo continentale per selezioni nazionali (si svolgerà quest’estate in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio, e l’Italia è tra i team qualificati). Secondo il dirigente tricolore la sostenibilità è parte integrante dell’organizzazione e della realizzazione di Euro 2024 (già a partire dalla fase candidatura).

“Una gradita opportunità poter evidenziare le soluzioni individuate per il torneo in Germania. Continueremo a impegnarci perchè la comunità calcistica faccia la sua parte nel mobilitare la collettività a sostegno dello sviluppo sostenibile”.

La strategia ESG inoltre delinea un percorso chiaro verso il successo attraverso 11 aree di azione, 48 obiettivi e 83 indicatori chiave di prestazione. Fondamentale anche l’apporto economico messo in campo: 32 milioni di euro di investimenti per attivare 99 linee guida.

“La Uefa mira a garantire che il torneo si assuma la responsabilità del suo impatto fuori dal campo, garantendo, allo stesso tempo, un impatto sociale a lungo termine e un ritorno sugli investimenti in tutta la società” ha concluso l’alto dirigente italiano.