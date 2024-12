Metallurgica Branchetti si conferma Top Partner del Cesena FC in Serie B

Si allunga a undici stagioni consecutive il legame tra il “Cavalluccio” e l’azienda di Bagno di Romagna fondata nel 1979

Metallurgica Branchetti si conferma Top Partner del Cesena FC anche nella stagione 2024/25. Il legame tra l’azienda di Bagno di Romagna e il Cavalluccio taglia così il traguardo degli undici campionati di fila, il primo dei quali in Serie A nel 2014/15: da allora Metallurgica Branchetti ha affiancato il club bianconero anche nella ripartenza dalla Serie D e nei successivi cinque tornei di Serie C culminati con il ritorno in serie B.

La storia di Metallurgica Branchetti (www.branchettisrl.it) inizia quarantacinque anni fa, con l’avvio della produzione del filo ricotto nero per il mercato italiano. Da lì in poi è stata una continua crescita a livello nazionale e internazionale grazie alla capacità di coniugare da un lato la passione tipica di un’azienda che conserva l’anima di una conduzione familiare, dall’altro l’innovazione industriale che ha permesso di raggiungere i più elevati standard qualitativi.

Simone Branchetti, amministratore delegato dell’azienda fondata nel 1979, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del rinnovo di questa partnership con il Cesena FC, una società che anno dopo anno ha mostrato determinazione, voglia di distinguersi e di vincere e gioco di squadra, tutti valori che Metallurgica Branchetti promuove all’interno dell’azienda. Considero lo sport fondamentale per lo sviluppo e la crescita di una persona, nel modo di vivere e vedere le cose. Credo che passione e impegno, le stesse che vedo nella squadra, siano la chiave vincente per il successo e noi saremo in prima fila per tifare questa eccellenza sportiva romagnola, che siamo orgogliosi di sostenere”. (fonte: Cesena FC)