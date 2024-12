Tecnologia – Hellas Verona (Serie A) e Infront lanciano la nuova App ufficiale

Hellas Verona, in collaborazione con il partner marketing Infront, presenta la nuova versione dell’app ufficiale (nella foto in primo piano) del club. Completamente rinnovata e progettata per offrire un’esperienza digitale innovativa, l’app permette ai tifosi gialloblù di vivere la propria passione in modo ancora più coinvolgente, grazie a contenuti esclusivi e funzionalità interattive.

Innovazione nella gestione abbonamenti e ticketing

Una delle novità più attese della nuova app è l’introduzione del wallet digitale. I tifosi potranno caricare i propri abbonamenti e biglietti direttamente sull’app, rendendo l’ingresso al Bentegodi ancora più facile e immediato. Con questa funzione, ogni tifoso potrà gestire comodamente dal proprio smartphone tutti i biglietti acquistati, senza la necessità di stamparli.

Fan engagement e interattività a un nuovo livello

Da sempre vicina ai propri sostenitori, Hellas Verona eleva il concetto di fan engagement con l’introduzione di nuove funzionalità interattive. I tifosi potranno partecipare a sondaggi esclusivi, votare l’MVP di ogni partita e creare pagelle personalizzate per valutare le prestazioni dei giocatori.

Inoltre, quiz settimanali sfideranno la conoscenza dei sostenitori sulla storia del club e sulle gloriose stagioni in Serie A. Questi strumenti trasformano l’app in un punto di riferimento per i tifosi, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità gialloblù.

Disponibile su App Store e Google Play

La nuova app ufficiale di Hellas Verona è disponibile per il download su App Store e Google Play. Scaricandola, i tifosi potranno scoprire contenuti esclusivi, restare aggiornati su tutte le novità del club e vivere un’esperienza unica e personalizzata.