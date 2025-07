Merchandising – Wrexham AFC sugli scudi con la nuova maglia Away (2025/26).

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dell’Home Kit, che è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi di tutto il mondo, Wrexham AFC e Macron hanno svelato la nuova maglia Away che The Red Dragons indosseranno nella stagione sportiva 2025/26.

Si tratta di una divisa che incarna con forza il puro orgoglio gallese e il profondo senso di appartenenza che lega il Wrexham AFC al proprio Paese. La nuova maglia Away 25-26 del Wrexham AFC si presenta infatti in un vivace giallo con colletto polo verde, colori che richiamano il narciso, fiore simbolo del Galles. A impreziosire il design, la parte frontale e le maniche sono decorate da un elegante motivo a pinstripe, composto da sottili righe verticali verdi, che unisce tradizione e modernità.

La nuova maglia da trasferta presenta la bandiera gallese sul retro del colletto e, nella parte interna della schiena in basso, un nastro verde con la scritta “LAND OF MY FATHERS – HEN WLAD FY NHADAU”. In questo modo, il Wrexham AFC porterà con orgoglio il Galles in ogni angolo del mondo.

Sul petto, applicati entrambi in silicone termoadesivo, compaiono il Macron Hero in verde sul lato destro e lo stemma del Wrexham AFC sul lato sinistro, vicino al cuore. La nuca è personalizzata con un’etichetta rossa che riporta in bianco la scritta “WREXHAM IS THE NAME”.

Il kit da trasferta si completa con i pantaloncini verdi con coulisse gialle e calzettoni gialli con fini righe orizzontali verdi e bordo superiore verde con banda gialla al centro.

Il nuovo Away Kit del Wrexham AFC è disponibile per l’acquisto nei negozi ufficiali del Wrexham AFC e online su wrexhamafc.co.uk (per i tifosi nel Regno Unito) e su wrexhamafcstore.com (per i tanti fan del resto del mondo, inclusi quelli residenti in Italia). Su quest’ultimo sito, creato da Macron e Wrexham AFC per dare la possibilità ai tanti fan globali del club gallese di acquistare il merchandising, la Maglia Home ha già riscontrato un grande successo in termini di ordini, procedendo al ritmo di un ordine al minuto per le prime 2 ore. (fonte: Macron)