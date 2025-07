Merchandising – Sheffield United 2025/26: Erreà firma di nuovo la maglia home.

Due spade incrociate. Una storia che continua. Nata per affondare nel cuore della tradizione e cucita pensando al futuro, la nuova maglia home dello Sheffield United 2025/26 (il prossimo anno in Football Championship) firmata Erreà è tutto fuorché ordinaria.

Le iconiche strisce verticali biancorosse tornano protagoniste, ma lo fanno con carattere: linee decise, pulite, moderne, accompagnate da un collo a giro dal taglio originale che rompe la simmetria con stile.

Ai bordi delle maniche, il dettaglio inaspettato: un gioco grafico ispirato alle due spade incrociate, il simbolo dei Blades inserito con equilibrio, pensato per chi i dettagli li nota. Dentro, sul parasudore, un segno d’appartenenza: SUFC1889, come un patto cucito vicino al cuore. Sul retrocollo, ricamato, l’anno di fondazione: 1889.

Dal punto di vista tecnico, la maglia è realizzata in tessuto Future, la fibra sostenibile sviluppata da Erreà per coniugare performance e rispetto ambientale. Progettata per ridurre del 30% l’impronta di carbonio e aumentare del 20% l’uso di materiali riciclati entro il 2030, è la risposta concreta a chi crede che il futuro si costruisca anche un filo alla volta. (fonte: Erreà Sport)