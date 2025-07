Merchandising – Ascoli calcio (Lega Pro) sceglie Kappa come partner tecnico.

E’ ufficiale. L’ Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. (anche nella prossima stagione in Serie C) ha annunciato una partnership commerciale con Kappa, marchio italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico-sportivo.

“Con questa nuova partnership, Ascoli Calcio 1898 FC potrà beneficiare dell’esperienza e della competenza di Kappa nel fornire attrezzature e abbigliamento sportivo di alta qualità. L’azienda è rinomata per la sua attenzione ai dettagli, la sua eccellenza tecnica e la sua continua ricerca di innovazione – si legge in una nota ufficiale del club bianconero -. Una collaborazione che unisce due realtà storiche del calcio italiano, animate dalla stessa passione per lo sport e dalla volontà di raggiungere insieme traguardi ambiziosi. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, Ascoli Calcio 1898 FC scenderà in campo indossando il materiale tecnico Kappa, distribuito tramite il rivenditore ufficiale Studio Sport, già partner di altri club professionistici. La società accoglie con soddisfazione questo nuovo capitolo, certa che l’eccellenza e lo stile riconosciuto del brand Kappa rappresentino il miglior alleato per accompagnare i bianconeri in una stagione ricca di sfide e di passione, in una piazza importante come quella di Ascoli”. (fonte: Ascoli calcio)