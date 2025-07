Diritti tv – Dazn si prepara alla stagione estiva delle “amichevoli”.

Concluso il Mondiale per Club FIFA, che ha acceso l’estate del grande calcio internazionale su DAZN, la stagione calcistica continua a tenere alto il ritmo nei mesi più caldi dell’anno. Su DAZN tornano le amichevoliestive, con protagoniste le big del nostro campionato Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma – ma non solo – pronte a scendere in campo per testare la forma e accendere l’entusiasmo in vista della nuova stagione.

Le prime sfide disponibili su DAZN vedono protagoniste Como, Fiorentina, Juventus, Milan e Roma, con un calendario pronto ad arricchirsi con ulteriori Club e match che saranno annunciati nei prossimi giorni, per uno spettacolo calcistico che continua durante tutta l’estate.

A inaugurare la stagione di amichevoli estive sarà il Como di Fàbregas che incontrerà il Lille il 18 luglio, successivamente in campo il 26 luglio la Roma di Gasperini sfiderà il Kaiserslautern in Germania. I primi appuntamenti dei rossoneri, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra, sono previsti per il 23 luglio contro l’Arsenal e il 26 luglio contro il Liverpool.

Agosto si apre con la Roma che sarà di scena a Lens il 2 del mese, mentre il 3 agosto sarà la volta delprimo appuntamento per la Fiorentina contro il Leicester. Il weekend del 9 agosto promette spettacolo: in campo il Milan contro il Leeds a Dublino e ancora la Fiorentina, impegnata contro il Manchester United. Il giorno dopo, il Milan proseguirà la sua tournée sfidando il Chelsea a Londra, mentre la Juventus sarà impegnata, per la sua prima sfida, in un’amichevole di grande richiamo internazionale contro il Borussia Dortmund.