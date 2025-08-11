Merchandising – Il Cesena FC (Serie B) presenta la maglia Away per la stagione 2025/26.

Cesena FC (club di Serie B) ed Erreà (sponsor tecnico) presentano il nuovo Away Kit dei bianconeri per la stagione 2025/2026, un autentico concentrato di storia orgogliosamente legato alla tradizione romagnola e a chi, in passato, è stato capace di scrivere pagine indelebili con questa maglia.

“Il futuro ha radici profonde” non è un semplice claim, ma è la volontà di guardare avanti e crescere senza dimenticare le proprie origini, la propria storia e la propria identità. Qui nasce l’unicità dell’Away Kit 2025/2026, che si contraddistingue per la presenza, al posto dello stemma sociale del Club, dell’iconico “Cavalluccio” disegnato, a fine anni ’70, dal celebre designer Piero Gratton.

È su questo elemento che si sviluppa una narrazione che viaggia tra le diverse epoche: dalle mani della leggenda bianconera Adriano Piraccini, 427 partite giocate con il Cesena e secondo calciatore con più presenze della storia del Club, oltre che protagonista della stagione 1980/81, l’unica in cui il Cavalluccio di Piero Gratton apparì sulle maglie bianconere, si passa ad Andrea Ciofi, che di presenze con il Cesena FC ne ha già collezionate 233.

Adriano Piraccini e Andrea Ciofi si parlano pur senza incrociarsi mai, la maglia è una connessione tra i gloriosi successi del passato ed i punti fermi del presente, un legame che si ravviva negli occhi di chi ha vestito con onore la fascia da capitano e di chi, invece, si prepara a farlo, rivolgendo lo sguardo al futuro, per scrivere nuove pagine di storia del Cavalluccio.

Il nuovo Away Kit è dominato dal colore nero, interrotto solo da una banda orizzontale centrale bianca, che spezza con misura la monocromia, conferendo al capo equilibrio visivo e personalità, senza rinunciare ad eleganza e identità. Il Cavalluccio disegnato dall’artista Piero Gratton è richiamato anche lungo i fianchi, dove è stato reinterpretato tono su tono come elemento grafico distintivo e carico di significato, come segno visivo che parla di storia, appartenenza e visione.

Il classico girocollo, essenziale e contemporaneo, completa un design asciutto e raffinato, mentre sul retrocollo è sempre presente l’inconfondibile scritta “DAIBURDEL“, a ribadire la forte identità del kit, un tributo autentico alla passione che contraddistingue la tifoseria bianconera. Sul fronte della divisa si distingue in versione monocromatica il logo del main sponsor del Cavalluccio, E.CO Energia Corrente, mentre nella manica e nel pantaloncino sono presenti, nella medesima tonalità, i loghi dello sleeve sponsor 1 Attimo in Forma e dello shorts sponsor FS Building Solutions.

Come per la maglia Home, anche per quella away è stato utilizzato il tessuto Future, un’innovazione firmata Erreà nell’ambito del suo percorso di sostenibilità che, entro il 2030, ambisce a ridurre almeno del 30% l’impronta di carbonio per unità prodotta e ad incrementare del 20% l’utilizzo di materiali sostenibili.

L’Away Kit della stagione 2025/2026 è già disponibile per l’acquisto presso il Cesena FC Store di Piazza Amendola e presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, oltre che sul Cesena FC Online Store.

Cliccando sul link al canale YouTube del Cesena FC sottostante è possibile visualizzare il video di lancio del nuovo Away Kit, le cui scene sono state girate in due luoghi iconici, non solo per il mondo bianconero, ma per tutto il popolo romagnolo: la casa dell’indimenticato musicista e compositore Raoul Casadei e lo spogliatoio del Cavalluccio all’interno dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi. (fonte: Cesena FC)