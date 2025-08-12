Bitcoin oltre 122.000 dollari vicino al record storico, Ethereum ai massimi

Bitcoin raggiunge i 122.000 dollari, vicino al massimo storico, con Ethereum a 4.307 dollari. La capitalizzazione crypto sale a 4.060 miliardi, spinta da afflussi istituzionali e attese di tagli dei tassi nel 2025.

Bitcoin ha superato la soglia dei 122.000 dollari nella sessione di lunedì, avvicinandosi al massimo storico di 123.091 dollari raggiunto il 14 luglio 2025.

La principale criptovaluta ha registrato un rialzo del 3,1% nelle ultime 24 ore, toccando i 121.921 dollari dopo un picco intraday di 122.309 dollari.

Ethereum, salito del 2,2% a 4.307 dollari, ha raggiunto il livello più alto dal 2021, mentre altcoin come XRP, BNB, Solana, Tron, Hyperliquid e Cardano hanno guadagnato il 4%.

La capitalizzazione complessiva del mercato cripto è aumentata del 2,3%, raggiungendo 4.060 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Shivam Thakral, CEO di BuyUcoin, ha attribuito il rialzo ai forti afflussi nei fondi crypto, che hanno riacceso lo slancio per Bitcoin ed Ethereum.

“Bitcoin potrebbe incontrare una resistenza a 124.000 dollari con un supporto immediato a 120.000 dollari.

Il sentiment appare positivo, con indicatori di un nuovo rally nelle prossime settimane”, ha dichiarato. L’ottimismo è ulteriormente alimentato dai seguenti fattori chiave:

Aspettative di tagli dei tassi : la Federal Reserve statunitense dovrebbe ridurre i tassi nel 2025 , favorendo il mercato cripto.

: la dovrebbe ridurre i tassi nel , favorendo il mercato cripto. Allentamento dell’inflazione : condizioni macroeconomiche favorevoli sostengono la fiducia degli investitori.

: condizioni macroeconomiche favorevoli sostengono la fiducia degli investitori. Robusta attività on-chain: la domanda spot rimane elevata, secondo gli analisti.

L’andamento di Bitcoin suggerisce un possibile rally verso i 148.000 dollari se il momentum persiste, mentre Ethereum incontra una resistenza vicino ai 4.300 dollari.

Sathvik Vishwanath, co-fondatore e CEO di Unocoin, ha sottolineato che “la domanda spot rimane forte” e una rottura sopra i 124.000 dollari potrebbe portare Bitcoin a nuovi massimi storici.

In un importante sviluppo legale, la SEC statunitense ha chiuso il caso contro Ripple Labs per presunte vendite di titoli non registrati, imponendo una multa di 125 milioni di dollari, mettendo fine a una controversia significativa nel settore.

Nel frattempo, Bo Hines, a capo del Consiglio dei Consulenti per gli Asset Digitali del Presidente Donald Trump, ha annunciato le sue dimissioni.

Con dati tecnici rialzisti e un rinnovato interesse istituzionale, i trader monitorano attentamente se Bitcoin supererà i 123.091 dollari, entrando in una fase di price discovery nei prossimi giorni.

Fattori macroeconomici come i previsti tagli dei tassi della Federal Reserve, rafforzano il sentiment rialzista per l’ecosistema cripto.

Bitcoin Hyper: la nuova Layer-2 per la rete BTC

In questo contesto, Bitcoin Hyper ($HYPER) si distingue come il primo Layer-2 dedicato a Bitcoin, incorporando la Solana Virtual Machine (SVM) per garantire transazioni rapide e a basso costo.

Questa innovazione lo rende appealing per investitori istituzionali desiderosi di capitalizzare la crescita del mercato cripto, oltre ad aprire la rete del Bitcoin ad applicazioni decentralizzate e alla DeFi.

Il token $HYPER propone uno staking con un APY dinamico, inoltre si avvale di un’architettura multi-chain che permetterà il passaggio rapido dei BTC dalla Layer-2 alla mainnet.

La prevendita ha raccolto più di 8,35 milioni di dollari, con il token offerto a 0,012625 dollari sul sito ufficiale.

Aumenti di prezzo sono attesi nelle fasi successive della presale, consolidando il suo ruolo come progetto all’avanguardia per il 2025.

