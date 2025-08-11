Marketing – Il Napoli campione d’Italia, per il lancio della terza maglia, coniuga identità culturale e tradizioni cittadine.

Per il lancio della terza maglia il SSC Napoli (campione d’Italia in carica) ha saputo mixare identità culturale e tradizioni della città. Da qui l’idea di “Café“, il third kit (nella foto in primo piano) per la stagione 2025/26, realizzato in collaborazione con lo sponsor e fornitore tecnico EA7. Una iniziativa marketing perfettamente riuscita considerato il ritorno social che sta avendo sui social proprio in queste ultime ore.

A Napoli, infatti, il caffè è molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano, un momento di condivisione, un simbolo radicato nell’anima del popolo partenopeo. Da oltre due secoli, i napoletani ne custodiscono con orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale cuccumella, l’iconica “caffettiera napoletana”, alle sue interpretazioni più moderne. La tazzina è un’istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà: dalla celebre “tazzulella” cantata da Pino Daniele, al monologo di Eduardo De Filippo in Questi Fantasmi, fino alla leggerezza delle battute di Totò e al filantropico gesto del “caffè sospeso”, oggi conosciuto in tutto il mondo.

Un rito collettivo, proprio come quello di indossare la maglia del Napoli, che trova omaggio in Café, il third kit 2025/26: un’interpretazione elegante e potente, capace di fondere estetica urbana e visione internazionale. La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/25.

Il suo colletto, in stile polo, è rifinito con un bordo azzurro vintage che incornicia con sobria eleganza lo scollo, richiamando lo stesso colore presente nei loghi SSC Napoli, EA7, MSC e nei risvolti delle maniche, che hanno un taglio aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta “SSC Napoli”, a suggellare con fierezza l’identità del club.

In occasione del lancio di Café, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso” offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:

Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124

Bar Varriale – Via Roma, 366

Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154

Tumasi’ – Piazza Dante, 44

Bar Pace – Via Manzoni, 147/D

Bar Funè – Via San Carlo, 7/A

Caffè Federico – Corso Umberto I, 36

Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)

Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302

Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15

Il third kit sarà disponibile dalle ore 15 dell’11 agosto 2025 sul webstore ufficiale SSC Napoli e in tutti i punti vendita ufficiali del Club, compreso quello di Castel di Sangro. A partire dal 12 agosto sarà acquistabile su tutta la rete distributiva. (fonte: SSC Napoli)