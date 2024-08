Meno 10 giorni ai Giochi Paralimpici di Parigi. Una Italia da record con 141 atleti azzurri

Mancano dieci giorni all’inizio della XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi. Si comincerà il 28 agosto con la cerimonia inaugurale che si terrà alle ore 20 negli Champs-Elysées e in Place de la Concorde e si concluderà l’8 settembre.

A contendersi una medaglia saranno 4400 atlete e atleti appartenenti a 185 comitati paralimpici nazionali che competeranno in 549 eventi medaglia. A Parigi la squadra azzurra si presenterà con numeri da record: 141 atleti (70 atlete e 71 atleti) impegnati in 17 discipline. A guidare il gruppo azzurro i due portabandiera Ambra Sabatini (atletica) e Luca Mazzone (ciclismo).

L’Italia è stata sempre presente ai Giochi Paralimpici estivi sin dalla prima edizione, Roma 1960. Sono in tutto 599 le medaglie azzurre conquistate (167 medaglie d’oro, 202 d’argento e 230 di bronzo). L’Italia riparte dallo storico risultato conquistato a Tokyo, 69 medaglie (14 ori, 29 argenti, 26 bronzi) secondo solo a Roma 1960, un’edizione non paragonabile a quelle moderne per partecipazione (400 atleti per 23 Paesi) e per eventi medaglia in programma, 57 in tutto.