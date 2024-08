Le nuove maglie del Catania FC (stagione 2024/25). Colori e design che ricordano il territorio.

In prossimità della prima gara al “Massimino” in questa nuova stagione, Catania Football Club ha svelato di recente i kit gara 2024/2025 realizzati da Erreà (sponsor tecnico), che ha scelto di ravvivare la tradizione calcistica etnea introducendo elementi moderni di design. La conquista poi della Coppa Italia Serie C (nella precedente stagione ai danni del Padova calcio) è celebrata con la coccarda tricolore, fregio di gloria sul petto.

HOME KIT – Tra le strisce rosse e azzurre, concettualmente e cromaticamente fedeli al sentimento, sottili righe nere richiamano l’essenza lavica e donano un aspetto più aggressivo e dinamico, volutamente privilegiato anche nella scelta funzionale relativa al colletto.

AWAY KIT – La seconda maglia è un omaggio agli anni ’90, epoca che ha segnato profondamente la storia del calcio. Predomina il colore bianco, con ampi inserti in rosso e in azzurro sui fianchi e sulle maniche, con bordo smacchinato dello stesso colore.

THIRD KIT – Un’audace scomposizione in pixel colorati vivacizza il nero della pietra dell’Etna, vulcano patrimonio dell’umanità ed elemento d’orgoglio per tutti i tifosi rossazzurri che ne celebrano la maestosità attraverso i cori. (fonte: Erreà Sport)