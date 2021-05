Mediatip è match sponsor di Cesena-Arezzo

L’azienda nata nel 2013 per sviluppare il portale di social commerce Tippest.it da questa stagione è Local Partner del club bianconero

Sarà Mediatip il match sponsor di Cesena-Arezzo (Serie C – girone “B”), in programma domani all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Da questa stagione Local Partner del club bianconero, Mediatip sarà presente sui led a bordocampo accompagnando così l’ingresso in campo delle due squadre.

Mediatip nasce nel 2013 per sviluppare il portale di social commerce Tippest.it, che nel giro di tre anni conta già oltre 1500 fornitori di servizi e 150.000 utilizzatori. Oggi l’azienda è strutturata in diversi rami tra loro strettamente interconnessi: social commerce, welfare aziendale (in qualità di proprietaria di Welfare Group, provider di welfare aziendale per aziende ed associazioni di categoria), software dedicati al commercio, piattaforme di integrazione e web marketing.