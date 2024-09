Marketing: Technogym è il nuovo Official Training Partner della FITP    

L’azienda italiana leader mondiale nel fitness, wellness e sport è stata scelta dalla FITP come Official Training Partner per l’allenamento di tutti i suoi tesserati.

Sarà “Official Training Partner” fino al 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), una delle più rilevanti organizzazioni sportive in Italia che oggi promuove la pratica del tennis (inclusi beach tennis e wheelchair), del padel e del pickleball, e che prevede per il 2024 1.027.420 tesserati e 4.067 circoli affiliati.

Tehnogym, già brand di riferimento nel mondo dello sport e della preparazione atletica, mette a disposizione dei tesserati della FITP la Technogym App e i suoi contenuti premium. All’interno della app, ciascun utente potrà trovare una vasta libreria di allenamenti appositamente studiati e proposti dal Technogym Coach, il trainer digitale di Technogym App, grazie alla combinazione di ricerca scientifica, intelligenza artificiale e contenuti video coinvolgenti e sfidanti. Oltre al Precision Program quotidiano, gli utenti potranno allenarsi con gli esclusivi Signature Programs dedicati allo sport, tra cui tennis e padel, studiati insieme ad esperti del settore. Accedendo poi alla facility customizzata FITP all’interno della app, i tesserati potranno avere accesso a tutte le informazioni sugli eventi, i tornei e le inizative della federazione, rimanendo sempre aggiornati sul mondo del tennis e del padel.

Questo consolida la presenza di Technogym nel mondo del tennis e del padel, in quanto già Official Training Partner di tutte le palestre dei più importanti eventi di tennis in Italia: Nitto ATP Finals a Torino, Davis Cup a Bologna e Internazionali BNL d’Italia a Roma.

La partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel conferma ancora una volta l’importante posizionamento del brand come punto di riferimento e supporto nella preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo. L’azienda è stata scelta per la nona volta come fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 and PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. (fonte: Technogym)