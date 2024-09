Marketing: Off-White presenta la nuova divisa e la capsule collection del Milan

Al terzo anno della loro partnership, AC Milan e Off-White hanno presentato nuova divisa, una capsule collection e una campagna che celebrano l’unione tra i due brand e il 125imo anniversario del club rossonero.

Radicata nella storia di AC Milan, la collezione combina alcuni dei simboli iconici del club – il diavolo e i classici colori rosso e nero – con grafiche vintage calcistiche e il numero “125”, insieme a dettagli dorati, per celebrare l’anniversario e la legacy dei rossoneri. Questi motivi compaiono su prodotti distintivi di Off-White per adulti e bambini, inclusi una varsity jacket, felpe con cappuccio e t-shirt – oltre a una gamma di accessori, come cappellini da baseball, sciarpe da calcio, valigeria e calze. L’intera collezione è stata ideata e disegnata a Milano, città d’origine sia di AC Milan che di Off-White, con la varsity jacket interamente Made in Italy – dalla produzione ai dettagli in raso dorato – grazie a premium partner.

Per immortalare la collezione e sottolineare il prestigio della partnership, Off-White ha collaborato con il fotografo milanese Nicolò Parsenziani per immortalare alcuni giocatori delle squadre maschile e femminile di AC Milan e Milan Futuro – Álvaro Morata, Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Angelica Soffia, Allyson Swaby, Kevin Zeroli e Álex Jiménez – indossando i capi.

Oltre alla campagna, Off-White lancerà la capsule collection con un evento in-store presso il flagship di via Verri il 19 settembre, durante la Milano Fashion Week, in collaborazione con “QQ Italia”. Durante l’evento sarà svelata anche l’esclusiva collaborazione con New Era, il celebre brand di headwear e sportswear: una capsule collection unica in edizione limitata e numerata dei modelli 59FIFTY fitted e 9FORTY adjustable. Entrambi saranno disponibili per l’acquisto e la personalizzazione durante l’evento.

La capsule collection Off-White x AC Milan sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2024 su www.off—white.com, www.farfetch.com, store.acmilan.com, oltre che nel flagship off-white di via verri a milano e in tutti gli store ac milan, incluso il nuovo negozio “La Bottega del Diavolo” in via Dante, nel cuore della città lombarda. (fonte: AC Milan)