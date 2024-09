Marketing: Socios.com rafforza la partnership strategica con la Lega Serie A

Socios.com ha annunciato il prolungamento della collaborazione con Lega Serie A. Un accordo di grande rilevanza strategia per Socios.com e tutto il gruppo Chiliz.

L’estensione della partnership ha l’obiettivo di continuare a offrire ai milioni di tifosi del campionato italiano, distribuiti in tutto il mondo, nuove ed entusiasmanti opportunità per connettersi e interagire con le proprie squadre e i giocatori preferiti, grazie a modalità innovative.

Dal 2021, la Lega Serie A e Socios.com, parte del gruppo Chiliz, collaborano per migliorare l’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia blockchain. Questa partnership strategica ha generato opportunità, come quella di consentire ai tifosi di possedere un pezzo della storia del proprio club, attraverso l’accesso ai palloni ufficiali dei gol segnati nelle principali competizioni calcistiche come la Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la EA Sports FC Supercup.

Nel corso delle ultime due stagioni, sono stati raccolti 188 palloni, successivamente riscattati dai possessori di Fan Token tramite l’app Socios.com. Tali palloni sono stati riscattati da tifosi provenienti da 16 Paesi diversi, distribuiti su 3 continenti.

Con l’espansione della partnership, per la stagione in corso verranno messi a disposizione dei tifosi i palloni dei gol di 56 partite in più rispetto alla stagione precedente, per un totale di 100 incontri, comprendendo sia le competizioni di coppa che il campionato. A partire da quest’anno, inoltre, verrà introdotto un innovativo QR code che apparirà sugli schermi in tutti i territori di trasmissione delle partite della Lega Serie A, fornendo ai tifosi indicazioni su come ottenere i palloni ufficiali. (fonte: Socios.com)