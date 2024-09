Marketinng: Var Group confermato Sponsor di Benetton Rugby per le prossime tre stagioni

Il logo di Var Group, che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, con sedi su tutto il territorio nazionale e in 13 paesi nel mondo, sarà presente sul retro della maglia che accompagnerà i Leoni fino al 2027. La partnership confermata va oltre il campo da gioco: Var Group resta infatti Digital Partner della società affiancandola nel percorso di evoluzione digitale a conferma di quell’impegno che ha portato, negli anni, a sviluppare importanti progetti in ambito Digital Experience, oltre a iniziative di formazione in ambito Cybersecurity e ad attività di engagement della fanbase della Benetton Rugby.

Il brand Var Group sarà dunque presente sulle divise già per il Round 1 di URC contro gli Scarlets di sabato 21 settembre alle 20.35 allo stadio Monigo e accompagnerà i Leoni nelle gare di United Rugby Championship ed European Rugby Challenge Cup, oltre ad essere visibile sui canali digital del club e sui led a bordo campo, led wall e match programme.

“Quella con Var Group è una partnership solida, nata ormai 5 anni fa e che siamo felici di prolungare per ulteriori 3 stagioni sportive. Sono un’eccellenza italiana in forte crescita, con la quale abbiamo condiviso diversi i progetti sino ad oggi e sono ancora tante le idee per ciò che potremo realizzare in futuro” queste le parole di Fabio Rigoletto, responsabile commerciale del Benetton Rugby.

Stefano Zara Territory Business Manager Triveneto Var Group commenta: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con i Leoni per il prossimo triennio, che diventa sempre più forte e sancisce il rapporto con questo territorio e la possibilità di sviluppare sempre nuovi e stimolanti progetti con Benetton Rugby”.