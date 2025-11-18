Marketing – Tecnocasa nuovamente al fianco di Cesena FC (Serie B).

Tornato nella famiglia degli sponsor bianconeri a quasi trent’anni dal biennio in cui campeggiò sulle maglie del club (attualmente in Serie B), il marchio figura tra gli “Official Partner” nella stagione 2025/26

Si rinnova e consolida la partnership tra il Cesena FC e Tecnocasa. Il marchio del noto franchising immobiliare nato nel 1979 e tornato nella famiglia degli sponsor bianconeri nella scorsa stagione, rafforza la propria presenza all’Orogel Stadium e si posiziona tra gi Official Partner del Cavalluccio nel campionato di serie BKT 2025/26.

E parlare di ritorno è quanto mai corretto in questo caso dal momento che il marchio Tecnocasa rimanda alla memoria le due stagioni a metà degli anni Novanta (1993-1995) in cui campeggiò sulle divise bianconere, quinto sponsor di maglia nella storia del club. Oggi il connubio si riannoda in un progetto di comunicazione che include gli altri brand del network (Kìron, Tecnorete e Tecnocasa Immobili per l’impresa) e coinvolge le agenzie del Gruppo Tecnocasa presenti nelle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

“Siamo felici di poter rinnovare e consolidare la partnership con Tecnocasa,- ha commentato il direttore generale del Cesena FC, Corrado Di Taranto – un marchio storico e di grande valore, che in passato ha già avuto un’importante connessione con il nostro Club. Questa partnership, che vede coinvolte tutte le agenzie del network presenti in Romagna, conferma la forza e l’unità del Gruppo Tecnocasa e ribadisce la volontà del Cesena FC di costruire collaborazioni in grado di creare valore non solo per il Club, ma anche per il tessuto economico ed imprenditoriale del territorio.”

“Il Gruppo Tecnocasa dell’area di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini è lieto di scendere in campo accanto al Cesena FC. – dichiara Daniele Pellegrino, Consulente Tecnocasa – Si tratta per noi di un’occasione importante per condividere sani valori sportivi, spirito di squadra e fairplay, elementi che possono essere traslati nel settore immobiliare, perché il marchio Tecnocasa sceglie attraverso valori etici e morali di “mettere al centro” del proprio sistema i clienti e i giovani. Grazie alla sponsorizzazione del Cesena FC, lo sport più amato dagli italiani sarà vissuto dal Gruppo Tecnocasa da protagonista, così come è principale “bomber” nella vita di tutti i giorni”.