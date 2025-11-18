Ethereum come Bitcoin? Tom Lee prevede l’inizio di un nuovo “superciclo” per ETH, mentre Bitcoin Hyper vola in prevendita

Tom Lee prevede un “superciclo” per Ethereum simile a quello di Bitcoin del 2017. Ecco la sua analisi sui livelli di accumulo e l’opportunità di acquisto se ETH si avvicina ai 2.900 dollari, con un focus sulla prevendita di Bitcoin Hyper che ha già superato i 27 milioni di dollari.

Mentre il mercato delle criptovalute attraversa una fase di correzione significativa, con Ethereum (ETH) che ha ritracciato di oltre il 35% dai suoi massimi recenti, una voce autorevole invita alla calma e all’ottimismo a lungo termine.

Tom Lee, presidente esecutivo di BitMine e co-fondatore di Fundstrat, sostiene che Ether stia seguendo la stessa traiettoria che ha portato Bitcoin a moltiplicare il suo valore di oltre 100 volte dal 2017 ad oggi. Secondo Lee, l’attuale volatilità non è un segnale di fine corsa, ma una caratteristica intrinseca di un asset pronto per un’espansione monumentale.

La tesi di Lee si basa sulla storia. Nel 2017, quando consigliò per la prima volta Bitcoin ai suoi clienti, l’asset valeva circa 1.000 dollari. Negli anni successivi, BTC ha subito crolli devastanti, fino al 75% del suo valore, testando la fede degli investitori (“momenti esistenziali per l’HODL”). Tuttavia, chi ha resistito oggi si trova con un asset che vale 100 volte tanto. Lee vede ora la stessa dinamica per Ethereum: un asset che, nonostante sia rimasto indietro rispetto a Bitcoin nella prima parte del 2025, sta entrando nel suo “superciclo”, scontando un futuro di enorme crescita e adozione istituzionale.

L’opportunità di accumulo: il prezzo si avvicina alla base di costo delle “balene”

A supportare la visione macro di Lee intervengono i dati on-chain forniti da CryptoQuant. L’analista Burak Kesmeci ha evidenziato un segnale tecnico fondamentale: con Ethereum scambiato intorno ai 3.150 dollari, il prezzo si trova a soli 200 dollari di distanza dalla base di costo media degli accumulatori a lungo termine (circa 2.900 dollari). Questo livello rappresenta il prezzo medio a cui i grandi investitori e le “mani forti” hanno acquistato i loro token.

Storicamente, quando il prezzo di mercato si avvicina o scende al di sotto di questo “prezzo realizzato” dei detentori a lungo termine, rappresenta una delle opportunità di acquisto più forti e asimmetriche. È accaduto solo una volta quest’anno, ad aprile, in concomitanza con turbolenze macroeconomiche globali.

I dati mostrano che la fiducia non manca: nel 2025, circa 17 milioni di ETH sono confluiti in indirizzi di accumulo, portando il saldo totale di questi portafogli da 10 a 27 milioni di ETH. Se il prezzo dovesse toccare o scendere sotto i 2.900 dollari, è improbabile che vi rimanga a lungo, poiché la domanda di questi investitori pazienti agirebbe da potente supporto.

Bitcoin Hyper ($HYPER): la scommessa sull’infrastruttura Layer-2

Mentre Ethereum si prepara al suo potenziale superciclo basato sull’accumulo istituzionale, un progetto magnetico dall’enorme potenziale di espansione si sta facendo strada nell’ecosistema Bitcoin. Si tratta di Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto attualmente in prevendita che sta catalizzando l’attenzione degli investitori alla ricerca di rendimenti elevati legati all’evoluzione tecnologica di BTC.

Con una raccolta fondi che ha già superato i 27,8 milioni di dollari, Bitcoin Hyper non è una semplice altcoin, ma una soluzione Layer-2 progettata per risolvere i limiti storici di Bitcoin: velocità e costi.

Sfruttando l’architettura ad alte prestazioni della Solana Virtual Machine (SVM) e la sicurezza degli ZK-Rollups, infatti, questo progetto mira a sbloccare l’enorme liquidità di Bitcoin per la DeFi e le dApp, un mercato ancora vergine.

Al prezzo attuale di 0,013285 dollari e con aumenti programmati delle prossime fasi della prevendita, il token HYPER offre un APY di staking del 46% ai primi investitori. In questo senso HYPER rappresenta una presa di posizione strategica sull’infrastruttura di Bitcoin e sul suo sviluppo.

Gli investitori “smart money”, infatti, vedono in questo L2 il potenziale per replicare il successo degli ecosistemi smart contract, ma sulla rete più sicura e capitalizzata al mondo.

