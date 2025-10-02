Eventi – Il Congresso di World Boxing si terrà a Roma il prossimo 23 novembre.

E’ ufficiale. Il prossimo Congresso di World Boxing (organo di governo della boxe mondiale) è stato trasferito a Roma.

La decisione segue una serie di interlocuzioni tra World Boxing e la Federazione Pugilistica dell’India (BFI). Le due istituzioni sportive alla fine hanno raggiunto un accordo reciproco per spostare il Congresso, che si terrà ora nella capitale tricolore il prossimo 23 novembre 2025.

Durante il Congresso si terranno le elezioni per la Presidenza e per diversi altri ruoli del Consiglio Direttivo, oltre a una serie di votazioni su altre questioni riguardanti World Boxing.

La decisione di spostare il Congresso non avrà alcun impatto sulle Finali della Coppa del Mondo di World Boxing, che si svolgeranno regolarmente a Nuova Delhi in cinque giornate di competizione dal 17 al 22 novembre 2025.

Il Segretario Generale ad interim di World Boxing, Mike McAtee, ha spiegato: “Il Congresso di World Boxing è uno degli eventi più significativi del calendario e, dopo le discussioni con la BFI, abbiamo raggiunto un accordo reciproco per separarlo dalle Finali della Coppa del Mondo, che si terranno nello stesso periodo…Desideriamo ringraziare la Federazione Pugilistica Italiana per essersi offerta di ospitare il Congresso e siamo certi che sarà un’occasione fantastica, oltre che una grande opportunità per riunire nuovamente la famiglia del pugilato mondiale.”

Il Presidente della Federazione Pugilistica dell’India, Ajay Singh, ha dichiarato: “Dopo discussioni positive con i nostri colleghi di World Boxing, abbiamo concordato di comune accordo di trasferire il Congresso in Italia. La decisione è stata guidata da fattori logistici, come i tempi per l’elaborazione dei viaggi, al fine di garantire la partecipazione agevole di tutti i delegati.

Continueremo a collaborare strettamente per le Finali della Coppa del Mondo e siamo concentrati sull’organizzazione di un evento di altissimo livello. La BFI è pienamente impegnata in una relazione a lungo termine con World Boxing e in una collaborazione costruttiva con World Boxing e le altre Federazioni Nazionali.”

Il Presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi, ha aggiunto: “Siamo onorati che l’Italia ospiti un evento così importante come il primo Congresso di World Boxing dopo il riconoscimento da parte del CIO. Faremo tutto il possibile per garantire le migliori condizioni per il suo svolgimento, e spero che i delegati partecipanti possano apprezzare la nostra ospitalità, riconoscendo al contempo che l’Italia è un Paese in grado di ospitare grandi eventi sportivi.

Ringrazio il Consiglio Direttivo di World Boxing e sono consapevole che stiamo ospitando un momento storico e molto importante per tutto il movimento del pugilato olimpico. Lavoreremo duramente e con senso di responsabilità per accogliere nel modo giusto delegati, autorità e partecipanti, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria appartenenza a World Boxing e di scegliere liberamente il governo che ci guiderà verso la sfida di Los Angeles 2028.” (fonte: Federboxe)