Marketing – Te Apuesto scommette sul calcio “pro” peruviano.

Il marchio di scommesse sportive “Te Apuesto” (fa parte del portfolio commerciale dell’azienda “La Tinka“) anche in questa nuova stagione sarà lo sponsor principale della competizione calcistica più importante del Perù, che continuerà a prendere il nome di “Liga 1 Te Apuesto” fino al 2027 (per un investimento non inferiore ai 4-5 milioni di euro a stagione). In questo modo, Te Apuesto (il contratto è stato firmato a partire dalla stagione 2024) accompagnerà lo sviluppo degli eventi sportivi in tutte le sedi della competizione (attualmente è primo l’Universitario, club più titolato del football peruviano con ben 28 titoli nazionali).



“Abbiamo grandi aspettative per lo sviluppo di questa nuova stagione del campionato nazionale. In questo torneo partecipano le squadre più popolari e storiche del calcio peruviano e ogni anno assistiamo a un aumento significativo del pubblico e a un miglioramento della qualità degli eventi sportivi. Siamo certi che questo e i prossimi saranno anni molto positivi per il calcio nazionale”, ha commentato Gonzalo Rosell, rappresentante di La Tinka.

“Per i progetti della Liga 1, la partecipazione di aziende prestigiose come Te Apuesto è di enorme valore. La credibilità della competizione è in crescita, ogni anno viviamo emozioni nuove e sempre più intense e siamo sicuri che il 2024 non farà eccezione. È molto positivo che Te Apuesto, un’azienda peruviana, sia quella che investe di più nel nostro campionato, e i tifosi ne terranno sicuramente conto”, ha dichiarato il direttore della Liga de Fútbol Profesional, Jesús Gonzales.

Il direttore commerciale di La Tinka, Guillermo Barclay, ha annunciato che, in qualità di sponsor della “Liga 1 Te Apuesto”, si rafforza l’impegno del marchio verso il calcio peruviano, con l’obiettivo di contribuire a renderlo sempre più competitivo a livello internazionale.

“Sosteniamo il calcio peruviano attraverso la sponsorizzazione della Nazionale e ora estendiamo tale supporto anche alla Liga 1. Riteniamo che la ‘Liga 1 Te Apuesto’ sia il motore della Nazionale Peruviana”, ha aggiunto il dirigente della betting company.