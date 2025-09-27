Kinto rafforza il proprio impegno a supporto della Serie A (Div. Calcio a 5). Sarà il title sponsor della stagione 2025/26.

Kinto Italia Società Benefit, Mobility Company del Gruppo Toyota è il nuovo title sponsor della Serie A per la stagione 2025/2026. Consolida la collaborazione con la Divisione Calcio a 5 nata nella scorsa stagione con la Future Cup, la competizione dedicata ai giovani talenti, e che ora si estende ai campioni della massima serie tricolore.

Kinto conferma così il proprio impegno nel promuovere una mobilità intesa non solo come servizi di spostamento, ma come opportunità di connessione tra persone, comunità e territorio. Un impegno che, come società benefit, KINTO traduce in iniziative tangibili a sostegno dello sviluppo locale, grazie anche al supporto della rete dei concessionari Toyota.

L’evento Play, che si è svolto nei giorni scorsi presso il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano — una cornice iconica per il calcio italiano — ha alzato simbolicamente il sipario sulla stagione: 30 giornate di regular season, trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, con un match a settimana sulle frequenze di Sky Sport, a cui seguiranno i playoff scudetto. Nove mesi di emozioni targate Kinto nell’anno in cui il movimento taglia due storici traguardi: la prima Final Four di UEFA Champions League “made in Italy” (Pesaro, maggio 2026) e la partecipazione della Nazionale femminile alla prima edizione del Mondiale (Filippine, novembre-dicembre 2025).

“Il futsal italiano genera sempre più interesse, ne è prova la scelta di KINTO di scendere in campo con noi diventando Title Sponsor della Serie A maschile. Così come le nostre competizioni raccolgono tifosi ed appassionati da tutta Italia, KINTO è un’azienda leader nei servizi di mobilità impegnata ogni giorno nell’offrire soluzioni innovative e accessibili per il trasporto delle persone. La nostra unione conferma la crescita di valore del futsal italiano e il grande apprezzamento da parte di brand internazionali: iniziamo questo nuovo percorso con passione, eccellenza e velocità, le stesse qualità che esprimiamo nei rispettivi ambiti. Per questo siamo orgogliosi che KINTO sia Title Sponsor della Serie A italiana”, ha dichiarato Stefano Castiglia, Presidente della Divisione Calcio a 5.

KINTO – KINTO è il Brand globale di Mobilità del Gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità con servizi sostenibili e accessibili a tutti. KINTO coniuga i benefici garantiti dalle tecnologie della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus con un ecosistema integrato e innovativo di servizi di mobilità:

