Marketing: svelata la terza maglia della S.P.A.L. (stagione 2024/25)

La S.P.A.L. termina la presentazione dei game set della stagione 2024/25 svelando il nuovo Third Kit realizzato da Macron. Il kit è caratterizzato da un pattern embossato con geometrie che richiamano gli anni ’90. Il colore lilla predominante sia nella maglia che nei pantaloncini e calzettoni, per affinità cromatica è invece un riferimento all’Ottobre Rosa, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Il claim scelto per la campagna è “Just a moment”. In una società frenetica e iperconnessa, in cui ogni giorno è un susseguirsi di impegni e scadenze, prendersi un momento sembra quasi un lusso. Tuttavia, fermarsi anche solo per un attimo può fare la differenza. La campagna nasce con l’obiettivo di comunicare l’importanza di interrompere il ritmo incessante della vita quotidiana per concentrarsi su ciò che conta di più: la propria salute. Il concetto si sviluppa attorno all’idea che, mentre tutto intorno è sfocato e in continuo movimento, scegliere di fermarsi e dedicare del tempo alla prevenzione è un atto di consapevolezza e forza. Il claim “Just a Moment” si collega visivamente all’immagine centrale della campagna: una figura a fuoco, nitida, ferma in mezzo a una piazza, mentre tutto intorno le persone scorrono veloci e indistinte, sfocate. Questo contrasto tra immobilità e movimento rappresenta il messaggio centrale: la prevenzione è il momento in cui ci fermiamo per mettere a fuoco ciò che conta davvero, mentre il resto del mondo continua a correre. La campagna vuole invitare le persone a fare una pausa, a considerare che prendersi un momento non è una perdita di tempo, ma un investimento sulla propria vita e sulla propria salute. Ogni minuto speso a fare prevenzione è un minuto che può regalare anni di tranquillità e benessere.

Ecco, quindi, che S.P.A.L, insieme al suo partner Centro di Medicina e a LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Ferrara si inserisce concretamente in un progetto legato a questo tema: le maglie del Third Kit utilizzate dai giocatori nel match casalingo del 18 ottobre contro il Pescara verranno messe all’asta su Charity Stars, coi proventi che verranno devoluti a LILT, così come parte del ricavato dalla vendita delle maglie presso i canali ufficiali del club.

La nuova Third 2024-2025 della S.P.A.L ha il collo a polo in blu navy con righe bianche azzurre a richiamare i colori sociali. Lo stesso abbinamento cromatico è presente sui bordi manica. Il colore dominante della maglia è il lilla, arricchito come detto in precedenza da una grafica geometrica anni ‘90 presente in stampa embossata nella parte anteriore e sulle maniche. Sul petto, a destra, in blu navy, spicca il Macron Hero, mentre a sinistra è ricamato il logo della S.P.A.L. in una versione a contrasto blu navy sullo sfondo lilla della maglia. All’interno del colletto il backneck è personalizzato con i colori della squadra, la scritta SPAL 1907, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul fondo maglia è presente un tape personalizzato su fondo blu navy con la scritta bianca SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR, intervallata dal logo del club.

Nella lunetta posteriore sotto al bordo del colletto è ricamata in blu navy la scritta S.P.A.L. FERRARA. I pantaloncini sono disponibili in due versioni: in lilla con coulisse e stemmi blu navy, oppure blu navy con stemmi lilla, in entrambi i casi con dettagli bianchi e azzurro Columbia sul bordo coscia. I calzettoni lilla con bordo superiore in blu navy hanno al centro due righe orizzontali, una bianca e una in azzurro Columbia, e il Macron Hero all’altezza della caviglia, mentre posteriormente appare in blu l’acronimo SPAL. (fonte: Macron)