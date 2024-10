Marketing: Nexen Tire cresce negli EAU con l’Al Nasr SC

(di Valerio Vulpis) – Nexen Tire (colosso sudcoreano del mercato pneumatici) ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione con l’Al Nasr SC, squadra di calcio con sede a Dubai (la più antica degli Emirati Arabi Uniti). La realtà di Yangsan firma, per la prima volta, nella sua storia aziendale, un football club nel Medio Oriente. Questa partnership è stata chiusa con il supporto del distributore locale di Nexen Tire negli EAU, l’azienda Al Saeedi. Il Medio Oriente, tra l’altro, è un mercato in piena crescita, e, dal 2012, il competitor sudcoreano fornisce pneumatici per tutti i taxi della metropoli di Dubai.

Attraverso questa collaborazione, Nexen Tire sarà attiva in diverse iniziative di marketing (destinate alla comunità dei tifosi), tra cui pubblicità su cartelloni led e digitali all’interno dello stadio e presenza del marchio aziendale sui backdrop interviste (pre e post gara), sui pannelli del centro di allenamento.

Il produttore asiatico di pneumatici è impegnato nel marketing sportivo in tutto il mondo. Dal 2015, infatti, ha mantenuto collaborazioni strategiche con club di calcio come il Manchester City in English Premier League (EPL), la Juventus in Serie A e lo SK Slavia Praga società professionistica della Prima Liga ceca. Quest’anno, Nexen Tire ha ulteriormente ampliato la propria visibilità sponsorizzativa stringendo collaborazioni con cinque società di calcio della Bundesliga tutte localizzate in territori ad alta densità abitativa. Inoltre, sono state stabilite nuovi importanti sodalizi con i San Diego Padres (franchigia “pro” della Major League Baseball (MLB), con sede nella città californiana, militante nella West Division della National League dal lontano 1969), con la Major League Baseball e con lo Žalgiris Kaunas, una delle squadre più popolari e seguire della pallacanestro lituana. Il produttore di pneumatici godrà di una visibilità anche all’interno della Žalgirio Arena, prevedendo la ideazione di una serie di attività di co-marketing per l’ingaggio degli spettatori.

La crescita del gigante sudcoreano nel secondo trimestre del 2024 è stata trainata dall’aumento dei volumi di vendita e dal miglioramento del portfolio di prodotti. I ricavi sono cresciuti in tutte le regioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolare nel continente europeo, dove il volume delle vendite è aumentato in vista del picco della stagione dei pneumatici invernali. Anche l’espansione della fornitura di pneumatici di primo equipaggiamento è proseguita rispetto al primo trimestre. L’utile operativo è stato influenzato dall’avvio della seconda fase della fabbrica europea, che si sta stabilizzando dal primo trimestre del 2024, dall’aumento delle vendite di prodotti di calettamenti elevati e dalla gestione strategica dei costi, come le materie prime e le spedizioni.