Marketing: Snipes si lega per 3 anni al retro maglia del PSG (Ligue1). Budget superiore ai 15 milioni di euro

(di Lorernzo Vulpis) – Per 3 anni, con un investimento stimato di oltre 15 milioni di euro, Snipes, brand lanciato in Germania (Essen) nel 1998 (oggi presente su scala mondiale), sarà il nuovo back jersey sponsor (nella foto in primo piano) del Paris-Saint-Germain (top club di Ligue1). E’ stato annunciato, sul profilo Twitter del club transalpino, come Partner Ufficiale di Cultura e Comunità.

Il logo sarà visibile solo in occasione dei match ufficiali di campionato e in una insolita versione monocromatica, ovvero senza l’utilizzo dell’arancione, da sempre presente nel logotipo della azienda. Snipes, secondo quanto riportato da fonti francesi, era pronto ad investire molto di più ma si è fermata a 15 milioni di euro, perchè non potrà essere visibile nelle gare di Uefa Champions League (dove non è ammesso per il momento l’utilizzo di sponsor retro maglia).

Snipes è presente in Europa (la Francia è considerato un mercato chiave per lo sviluppo del business aziendale) e negli Stati Uniti con oltre 680 negozi, cosa che la rende uno dei retailer di sneaker e streetwear più importanti al mondo. Questa partnership che prevede anche la vendita di capi di merchandising del PSG nei negozi della rete, punta anche ad integrare l’influenza culturale di Snipes all’interno dei progetti sociali e di sostenibilità (a tutto tondo) del club parigino.