Aziende: EdiliziAcrobatica (back sponsor del Toro) cresce in Spagna e in Francia

EdiliziAcrobatica, back sponsor (nella foto in primo piano) da diverse stagioni del Torino FC (Serie A), guidata dal Ceo Anna Marras, ha registrato ricavi operativi pari a circa 70,9 milioni di euro, ebitda per 7 milioni ed un ebit di 3,1 milioni. L’utile netto è stato di 365mila euro nel primo semestre dell’anno. A fine giugno l’indebitamento era sceso a 48,7 milioni. A livello di internazionalizzazione del brand crescono poi le “controllate” in Spagna e Francia.

EdiliziAcrobatica è l’azienda leader in Italia e in Europa (lavora per oltre 18mila clienti tra cui Edison, Terna, Ministero della Cultura, Rai, Fincantieri Nex Tech, ecc.) nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza.