All newsAltri eventiAziendeBrandCalcioCalcioDiritti di immagineEconomia E PoliticaPartnersSponsorshipSport BusinessSport CityTecnologia

Marketing – Renergia sulla maglia dei “Grigi”

29 Ago 2025 Redazione
0 0 0

Renergia S.p.A. è il nuovo main sponsor ufficiale dell’Alessandria Calcio (da questa stagione nuovamente in Eccellenza piemontese, dopo il campionato vinto nella precedente stagione). L’accordo biennale, presentato allo stadio Moccagatta, rappresenta un passo importante per il rilancio del club “grigio”. Alla presentazione hanno partecipato Antonio Barani, presidente dell’Alessandria Calcio accompagnato dai dirigenti Ciro Cassaneti e Giuseppe Straneo, insieme ai vertici di Renergia S.p.A.: l’amministratore delegato Luca Vailati, il direttore finanziario Alessandro Magliano e il direttore operativo Daniele Leso. Renergia S.p.A. è un gruppo specializzato in infrastrutture di produzione e vendita di biocarburanti rinnovabili, con la missione di sostituire progressivamente i combustibili fossili nei settori dei trasporti e industriale attraverso soluzioni innovative come il bioGNL, prodotto dalla frazione organica dei rifiuti urbani. La società ha sede ad Assago. (fonte: Radiogold News Alessandria).

Previous post

Ethereum più veloce di Apple e Bitcoin: ETH supera i 500 miliardi di market cap

Next post

Marketing - L'Hellas Verona sceglie i croati di Aircash come main sponsor di maglia per la stagione 2025/26.

Redazione

Redazione