Marketing – Renergia sulla maglia dei “Grigi”

Renergia S.p.A. è il nuovo main sponsor ufficiale dell’Alessandria Calcio (da questa stagione nuovamente in Eccellenza piemontese, dopo il campionato vinto nella precedente stagione). L’accordo biennale, presentato allo stadio Moccagatta, rappresenta un passo importante per il rilancio del club “grigio”. Alla presentazione hanno partecipato Antonio Barani, presidente dell’Alessandria Calcio accompagnato dai dirigenti Ciro Cassaneti e Giuseppe Straneo, insieme ai vertici di Renergia S.p.A.: l’amministratore delegato Luca Vailati, il direttore finanziario Alessandro Magliano e il direttore operativo Daniele Leso. Renergia S.p.A. è un gruppo specializzato in infrastrutture di produzione e vendita di biocarburanti rinnovabili, con la missione di sostituire progressivamente i combustibili fossili nei settori dei trasporti e industriale attraverso soluzioni innovative come il bioGNL, prodotto dalla frazione organica dei rifiuti urbani. La società ha sede ad Assago. (fonte: Radiogold News Alessandria).