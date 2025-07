Doppio Malto sul fronte maglia del Cagliari calcio nella stagione 2025/26.

Prosegue la partnership di “Doppio Malto“, a supporto del Cagliari Calcio, come Jersey Sponsor (sul fronte maglia dopo la prima esperienza nel ruolo di back) con un accordo di partnership di 4 anni (nel 2025/26 si entra nel secondo anno di contratto). Per Doppio Malto, che produce in Sardegna tutta la propria birra artigianale e la serve in oltre 50 locali tra Italia e Francia, la partnership risponde a una strategia che coinvolge il dna del marchio e i suoi piani di crescita: l’obiettivo è infatti raggiungere quota 100 ristoranti nei prossimi tre anni e rafforzare sensibilmente la presenza della birra Doppio Malto nella grande distribuzione.

Giovanni Porcu, ceo di Doppio Malto: “L’accordo con il Cagliari – e tutto il progetto di collaborazione e visibilità che coprirà i prossimi quattro anni – ci consentirà di rendere sempre più forte il marchio e di legarlo ancora di più al territorio, perché il nostro cuore batte in Sardegna, dove produciamo tutta la nostra birra artigianale. Alla base di questa scelta, infatti, c’è la gratitudine per una terra meravigliosa, che ci ha insegnato a nutrire le nostre idee fino a farle diventare impresa. Ma questo è un progetto che non racconta solo da dove veniamo, ma anche dove vogliamo andare. Partendo dalla Sardegna, infatti, vogliamo continuare a crescere tanto, superare i 100 locali Doppio Malto entro i prossimi tre anni e rafforzare la nostra presenza nel mercato della grande distribuzione, arrivando a portare la nostra birra praticamente dappertutto”.

La partnership tra Cagliari Calcio e Doppio Malto nasce dalla Sardegna ma coinvolge tutto il brand e tutti i locali Doppio Malto. La birra di Doppio Malto è tutta prodotta nel birrificio di Iglesias: con la sua superficie di 4.500 m² e una capacità produttiva di 5 milioni di litri con linee di confezionamento per fusti e bottiglie, lo stabilimento è in grado di sostenere lo sviluppo della rete dei locali Doppio Malto su tutto il territorio nazionale e all’estero.