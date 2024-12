Marketing – Puma firma un accordo pluriennale con FPF (Federcalcio portoghese)

Puma ha firmato un accordo a lungo termine con la Federação Portuguesa de Futebol (FPF), una delle squadre nazionali più popolari al mondo. A partire dal 2025, PUMA equipaggerà tutte le squadre maschili, femminili e giovanili, nonché le squadre di futsal, beach football ed E-Sports della federazione.

Il Portogallo, campione d’Europa 2016 e vincitore della Nations League 2018/19, è noto per il suo stile di gioco accattivante, che gli ha fatto guadagnare molti fan in tutto il mondo e il maggior numero di follower sui social media di qualsiasi federazione calcistica nazionale a livello mondiale.

“L’ingaggio di una nazionale di alto livello era una delle nostre priorità nel calcio e sono molto entusiasta di dare il benvenuto nella Puma Family a una squadra così popolare come il Portogallo”, ha dichiarato Arne Freundt, CEO di Puma. “Dato il gran numero di fan in tutto il mondo e il grande potenziale della prossima generazione di questa squadra, non vediamo l’ora di partecipare ai prossimi grandi tornei come la Coppa del Mondo 2026.“

Per Puma l’accordo offre l’opportunità di continuare a scrivere la storia del calcio portoghese. Negli anni ’60, Puma è diventata partner del leggendario giocatore Eusébio, noto come “O Rei” (“Il Re”), per il quale ha creato l’iconica scarpa da calcio Puma King. Eusébio è stato il capocannoniere della Coppa del Mondo del 1966, quando ha portato la sua squadra al terzo posto nel torneo.

“Siamo stati attratti da Puma per il modo in cui si impegna con i tifosi e racconta la storia unica di ogni squadra con cui lavora”, ha dichiarato Fernando Gomes, Presidente dell’FPF. “Non vediamo l’ora di creare con loro un’entusiasmante range di prodotti che troveranno riscontro nella nostra vasta fan base in tutto il mondo”. Puma svelerà i nuovi prodotti e la direzione creativa della partnership all’inizio del 2025. (fonte: Puma Italia)