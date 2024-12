A Bergamo il Gewiss Stadium diventa la “casa delle multe”. In solo 7 partite 1.881 multe: record per la città di Bergamo

Da fatto locale a “caso” nazionale il passo è breve. Fa riflettere infatti l’analisi del numero di multe elevate dalla municipale di Bergamo, in occasione dei match dell’Atalanta, in prossimità del “Gewiss Stadium” (l’impianto casalingo della “Dea” – nella foto una immagine di archivio). In totale, in 7 partite ben 1.881 multe, con una media di 268 contravvenzioni a gara. Un record assoluto per qualsiasi municipalità legata allo svolgimento di gare di calcio.

Questo il bilancio di quanto accaduto da settembre ad oggi, in termini di sanzioni al codice della strada, con una particolare accezione al tema della sosta, agli automobilisti che hanno scelto di raggiungere con la loro macchina il Gewiss Stadium per assistere alle partite dell’Atalanta. E questo è quanto segnala il gruppo di minoranza di Palazzo Frizzoni con un ordine del giorno urgente che presenta come primo firmatario Cesare Di Cintio, il consigliere comunale di Lista Pezzotta (la lista civia del centro-destra a Bergamo). Lo riporta con dovizia di particolari il portale orobico BergamoNews.it.

Nel documento, l’avvocato lombardo (esperto di diritto dello sport) racconta non solo le difficoltà dei tifosi che raggiungono lo stadio in centro a Bergamo, ma fa anche la conta delle multe impartite e una serie di proposte per cercare di porre rimedio ad una situazione che sembra proprio essere partita col piede sbagliato. Non solo auto parcheggiate in divieta di sosta, ma anche disagi al traffico e ripetute segnalazioni da parte dei residenti della zona: “Lo stadio di Bergamo, situato in centro città e recentemente ristrutturato non dispone di parcheggi sufficienti per tutti i tifosi, creando problemi di viabilità, specialmente nelle strade limitrofe – scrive Di Cintio -. La situazione peggiora in occasione delle partite serali, quando il numero di corse di mezzi pubblici risulta insufficiente per gestire l’afflusso e il deflusso dei tifosi. A ciò si aggiunga che nel corso delle partite infrasettimanali il traffico risulta ulteriormente congestionato dai cittadini che rientrano dal lavoro e che debbono raggiungere le arterie di comunicazioni che portano verso le valli bergamasche. Per queste ragioni è necessario pensare a un nuovo e rinnovato progetto di viabilità, in occasione delle sempre più frequenti partite che si svolgono in giorni feriali ed in orario serale, che consenta, da un lato, di render il traffico più fluido, dall’ altro di evitare ai tifosi di incorrere in sanzioni sempre più frequenti il cui effetto non è certo quello di migliorare la circolazione o di rendere più sicuro il traffico”.