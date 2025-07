Marketing – Predator Energy cresce nel calcio inglese.

Predator Energy cresce nelle sponsorizzazioni calcistiche. La bevanda energetica (nella foto in primo piano), prodotta da Coca-Cola come la prima bevanda energetica globale “economica” di Monster Energy (fa parte del suo portfolio), sarà a sostegno di diversi club inglesi nella prossima stagione sportiva (2025/2026).

E’ partner ufficiale di diverse squadre sportive, come il Chelsea Football Club, dove i suoi prodotti sono stati esposti all’interno dello stadio e del training centre, oltre al coinvolgimento dei giocatori in diverse campagne pubblicitarie (on e offline). Oltre ai Blues sostiene il Tottenham Hotspur, i Wolverhampton Wanderers FC e il Brighton & Hove Albion FC. Inoltre, Predator Energy è il partner energetico ufficiale della Indian Street Premier League (ISPL).

Il prodotto in esame è stato lanciato ufficialmente in Ghana da Coca‑Cola Bottling Company of Ghana il 3 ottobre 2021. È prodotto e distribuito da Coca‑Cola Beverages Africa, con una forte presenza in molti paesi dell’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), oltre che in America Latina e presto in Asia meridionale.