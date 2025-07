Merchandisig – La Scottish Rugby Union omaggia la passione dei tifosi.

Mentre la Nazionale femminile si appresta a vivere l’emozionante cammino della Coppa del Mondo, la Nazionale maschile scozzese ha presentato la nuova maglia Home 25-26 realizzata da Macron con la quale affronterà gli impegni agonistici delle Autumn Nations Series (a novembre contro USA, Nuova Zelanda, Argentina e Tonga) e del Guinness Six Nations (esordio a Roma nel derby Macron contro l’Italia).

Per la Home 25-26 della Scottish Rugby Union, partner storico dell’azienda italiana leader nello sportswear, Macron ha puntato su una jersey blu navy a girocollo con dettagli viola erica. La maglia è caratterizzata da due grafiche significative ed entrambe legate all’identità della Nazionale del cardo. Sulle maniche, sia davanti che dietro, è stampata, tono su tono, la rappresentazione dell’onda sonora del coro dei tifosi che cantano SCOTLAND! SCOTLAND! SCOTLAND! SCOTLAND! Una parola, Scotland, che ritroviamo stampata in rilievo e in forma ripetuta, in parte sul fondo maglia anteriore e su tutto il fondo maglia posteriore. Sui fianchi e parte della schiena è presente una fascia verticale in blu navy più chiaro.

Sul petto, ricamati in bianco, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma della Scottish Rugby Union. Il backneck è personalizzato con etichetta con sfondo che riprende il disegno del fondo maglia. A destra il logo della SRU sotto al quale c’è il motto ‘As One’ in bianco. A sinistra il logo Macron con la scritta ‘Designed in Bologna’ a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. All’interno del colletto è presente un tape personalizzato con la scritta Scotland intervallata dal logo della Scottish Rugby Union.

Il kit ‘casalingo’ è completato da pantaloncini blu navy che sui fianchi ripropongono la banda verticale in un tono più chiaro e dei dettagli viola sul bordo coscia. I calzettoni blu navy hanno una sottile riga orizzontale in viola erica sul bordo superiore.