Marketing: Novi platinum sponsor dell’IBSA Next Generation Cup

Il marchio Novi torna a legarsi ad un importante evento di basket giovanile diventando da questa stagione Platinum Sponsor della IBSA Next Generation Cup, manifestazione che raggruppa il meglio del basket giovanile con le formazioni Under 19 della Serie A. L’accordo è stato concluso grazie all’Official Advisor di LBA Infront.

“Da 14 anni Novi sostiene la pallacanestro e in particolare le attività giovanili” è il commento del Guido Repetto, Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi. “Il supporto alla IBSA Next Gen Cup 2024-2025 organizzata da LBA si inserisce in modo coerente nel nostro programma, in quanto rappresenta non solo un momento di intensa competizione, ma soprattutto un’occasione di confronto tecnico, di formazione e di approfondimento durante i concentramenti per gli atleti e gli staff delle squadre giovanili di Serie A. La pallacanestro è uno sport dinamico che esprime energia, genuinità e innovazione, valori che ritroviamo anche nei prodotti che accompagneranno le giornate degli atleti”.

Novi e il basket – Novi affiancherà gli atleti della IBSA Next Gen Cup con alcuni dei suoi prodotti di punta, nelle colazioni e merende con Crema Novi e nelle pause snack con le barrette Nocciolato e Novipiù. Grazie al Team Digital LBA saranno inoltre prodotti contenuti ad hoc all’interno di un ricco piano editoriale che attraverso i social network racconterà l’evento e le tappe della Next Gen. Novi darà inoltre il naming al BEST ASSIST award della IBSA Next Gen Cup, che premierà il giocatore con il maggior numero di assist, valorizzando ancor di più il valore del team e del gioco di squadra. Infine, nell’ambito dei workshop “Next Generation Educational” organizzati da LBA e “A Better Basketball” durante le tappe, Novi svilupperà due incontri con atleti e staff sul tema nutrizione.

Per Novi, la IBSA Next Gen LBA rappresenta un evento di rilevanza nazionale che prosegue l’impulso dato dal Gruppo Elah Dufour Novi al basket giovanile. Prima con la sponsorizzazione a marchio Novipiù della Junior Casale Monferrato e oggi di Monferrato Basket, poi con il progetto Novipiù Campus, fino alle 8 edizioni del torneo U14 e U15 Novipiù Cup, oltre al supporto delle più importanti organizzazioni cestistiche giovanili del territorio piemontese e ligure (tra le tante, Olimpo Basket Alba, College Basketball Borgomanero, Gran Torino Basketball Draft, Novi è sinonimo di pallacanestro di alta qualità e prospettiva. (fonte: LBA)