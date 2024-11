Marketing: Vredestein è il nuovo sponsor di manica dell’AS Monaco (Ligue1)

Vredestein (azienda olandese produttrice di pneumatici per auto) ha siglato un’accordo di sponsorizzazione, della durata di una stagione, con la squadra francese dell’AS Monaco (Ligue1). Diventa così il nuovo sponsor “di manica” dei bianco-rossi del Principato. Il marchio Vredestein, presente anche sul territorio italiano, debutterà sulle maglie del Monaco il 22 novembre prossimo, in occasione della partita di Ligue 1, che il Monaco giocherà contro il Brest. Vredestein ha un’opzione per estendere l’attuale collaborazione e avviare un accordo pluriennale con i bianco-rossi del Principato, creando un percorso per una presenza a lungo termine nel calcio francese di alto livello.

L’AS Monaco, squadra calcistica francese che quest’anno festeggia il suo centenario, ha alle spalle un passato glorioso nel massimo campionato di calcio di Francia, la Ligue 1, e nelle coppe nazionali. Il Monaco infatti, nella sua storia, ha conquistato otto titoli della Ligue 1, cinque trofei della Coupe de France e una Coupe de la Ligue.Per tutta la stagione 2024/25, il marchio Vredestein avrà una visibilità di rilievo allo Stade Louis-II di Montecarlo, lo stadio in cui il Monaco disputa le partite casalinghe, ma sui display LED in campo.Il marchio Vredestein sarà inoltre visibile attraverso campagne esclusive sui social media, raggiungendo un pubblico vasto di appassionati francesi di calcio.