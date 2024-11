Marketing: Partnership tra Emma Villas Siena volley (A2) e International School of Siena (ISS)

È stata presentata nei giorni scorsi la partnership attivata tra la Emma Villas Siena (volley maschile A2) e la International School of Siena (nella foto in primo piano il logo combined). L’importante istituto educativo, frequentato da oltre 200 studenti, ha stretto una collaborazione con la società pallavolistica biancoblu. Le due realtà si sono incontrate oggi all’interno della scuola, in un momento nel quale i giovani studenti hanno anche avuto la possibilità di conoscere i pallavolisti della Emma Villas Siena Alan Patrick Araujo e Federico Pellegrini e pure di palleggiare insieme a loro.

Il coach della Emma Villas Siena, Gianluca Graziosi, ha tenuto un discorso agli studenti, raccontando la sua storia di sportivo e parlando di cosa significhi vivere e lavorare nel mondo del volley. Così l’allenatore del team senese ha commentato l’iniziativa: “È stata una bellissima mattinata, stare a contatto con i ragazzi è sempre stimolante e piacevole. Ho cercato di raccontare la mia storia pallavolistica, ho visto entusiasmo da parte degli studenti che hanno posto molte domande. Speriamo che questi giovani si innamorino della pallavolo”.

Il logo della International School of Siena sarà presente sulla divisa da gioco delle squadre del settore giovanile della Emma Villas Siena.

Molto soddisfatta la preside di International School of Siena, Jennifer Tickle: “La sponsorizzazione di una squadra storica come la Emma Villas conferma il forte legame del nostro istituto con il territorio di Siena ed è un messaggio chiaro per i nostri studenti e le loro famiglie: lo sport e lo studio non sono in antitesi ma complementari. La pratica sportiva, infatti, trasmette valori educativi importantissimi e la passione e determinazione degli atleti sono modelli che offrono ai ragazzi prospettive incoraggianti”. All’interno di International School of Siena è contemplata un’ampia gamma di attività co-curricolari (comprese le arti) e, naturalmente anche lo sport, proposto per indirizzare gli alunni verso uno stile di vita più sano e attivo. “Nella nostra scuola – aggiunge la preside Tickle – è crescente il numero di studenti che pratica sport a livello agonistico e anche se il nostro è un curriculum di studi molto esigente cerchiamo di conciliarlo con la passione e la motivazione dei nostri allievi sostenendoli nelle loro scelte. Come educatori siamo consapevoli che, se concepito in modo sano, lo sport ha la capacità di ispirare l’individuo e di aiutarlo a completare con successo il proprio percorso di crescita e formazione. I valori dello sport, che sono il rispetto e la collaborazione, la competizione e l’inclusione, la disciplina e la costanza, l’emozione e la fiducia, sono anche i pilastri che ispirano la nostra filosofia didattica”, conclude la preside.

International School of Siena fa parte di International School of Europe (Ise), pioniere dell’istruzione IB continuum in Italia e primo gruppo scolastico autorizzato dall’Ibo nel nostro Paese. Ogni studente ha la possibilità di eccellere in classe e di raggiungere i propri obiettivi grazie a un approccio di apprendimento personalizzato che integra programmi di studio riconosciuti a livello mondiale. L’Is Siena si è costruita una solida reputazione come scuola di alto livello dell’International Baccalaureate ed è l’unica scuola di Siena a fare parte di Inspired Group, un gruppo leader mondiale di scuole di alto livello con oltre 90 mila studenti che frequentano più di 110 scuole nei vari continenti.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova partnership locale, appartenente a un gruppo internazionale – dichiara Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Siena. – Già nella stagione della Superlega c’era stato un primo approccio che ha fatto poi nel tempo maturare la decisione da parte di entrambi di iniziare un percorso condiviso. Il volley è uno sport che attira famiglie, giovani, studenti, e proprio per questo con l’International School of Siena abbiamo avuto una comunione di intenti. Emma Villas ha sempre considerato lo sport come un grande veicolo di cultura e la cultura rappresenta uno straordinario strumento di formazione, in campo e soprattutto fuori dal campo. Il progetto con International School of Siena si muoverà da un lato sulla promozione del brand a livello locale, con azioni di marketing durante le gare casalinghe della prima squadra, con la visibilità sui led e sul pantaloncino da gara di tutte le squadre del settore giovanile, dall’altro lavorerà nella creazione di una vera e propria collaborazione tecnica, tramite cui il club senese entrerà di fatto all’interno di Iss con i propri giocatori, tecnici e dirigenti per promuovere la pratica sportiva, il gioco di squadra, il volley e organizzare attività ludico-motorie e tornei giovanili nella sede senese”. (fonte: Emma Villas Siena Volley)