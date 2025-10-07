I numeri “digital” della Frecciarossa Supercoppa 2025.

La Lega Basket ha reso noti i dati relativi alle performance social e digital registrate durante il primo evento della stagione, la Frecciarossa Supercoppa 2025 Presented by Unipol.

In particolare, grazie anche al supporto dell’Official Advisor Infront, nella settimana dal 22 al 29 settembre 2025, sui social di LBA sono stati pubblicati 612 contenuti (+25,2% rispetto al 2024), che hanno generato 20.637.522 visualizzazioni (ben +179,2% rispetto al 2024) – di cui oltre 3.726.277 sono video (+53,8% rispetto allo scorso anno) – e 625.076 interazioni (+147% rispetto alla Frecciarossa Supercoppa 2024).

I contenuti più visti sono stati i Carousel su Instagram degli ospiti presenti nelle giornate della finale (2.300.000 views) e della semifinale (728.000 views), seguito dalla card celebrativa pubblicata su Instagram dei campioni dell’EA7 Emporio Armani Milano (535.000 views).

Anche per quanto riguarda il sito legabasket.it, i numeri registrati sono in grande crescita: rispetto all’edizione 2024 della Frecciarossa Supercoppa, le visualizzazioni sono cresciute del +45,7% (passando da 404.367 a 589.377), così come gli utenti unici, aumentati del +77,1% nella competizione del 2025 (attestandosi a quasi 75.000 unità), e le sessioni (+88,25%, raggiungendo quota 146.662). Molti appassionati hanno seguito la competizione anche sull’app LBA che ha registrato 158.284 visualizzazioni, coinvolgendo 15.282 utenti.

Sono state coinvolte, inoltre, cinque community partner (La Giornata Tipo, Cronache di Basket, L’Umiltà di Chiamarsi Minors, NBA Talk About e Trash Talking), che hanno generato 5.071.413 visualizzazioni (+45% rispetto allo scorso anno) su 53 contenuti; grandi numeri sono stati generati anche dai 55 influencer e ospiti, che hanno pubblicato 258 contenuti visti 9.700.000 volte. Insieme all’advisor Infront, LBA ha anche realizzato 160 contenuti digitali per i partner dell’evento, accumulando 3.077.272 visualizzazioni.