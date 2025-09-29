Marketing – Microporosa nuovo back training partner del Cagliari calcio (Serie A).

Nuovo back training partner per la maglia del Cagliari calcio (club di Serie A). E’ Microporosa progetto di service color, azienda partner da oltre quarant’anni di Akzo Nobel, leader mondiale nel settore delle vernici. La realtà lombarda sarà con il marchio sul retro della divisa di allenamento per la stagione in corso (2025/2026). Si affianca sempre nel segmento “Kit Training Partner” a Leroy Merlin main sponsor e a Casa della Salute – sleeve sponsor, entrambi nuovi, e in scadenza fino al 30 giugno 2026.

Microporosa fortemente radicata in Lombardia, con particolare attenzione a Bergamo e provincia (Brembate, Martinengo, Torre Boldone e Pontida), e a Varese/provincia (come nel caso del punto vendita di Buguggiate), è presente anche nelle Marche (Fano, Senigallia e Civitanova Marche) e in Liguria (a Loano in provincia di Savona), per un totale di nove negozi. Sempre Microporosa è partner dell’Atalanta B.C. per cui ha realizzato una serie di prodotti brandizzati con logo e colori del club orobico (in limited edition – nella foto allegata sotto).