Sponsor – ABCVIP nuovo regional partner della Lazio nel sud-est asiatico.

L’ABCVIP, una società con sede a Manila nelle Filippine, che si occupa di scommesse sportive, ha ufficializzato una nuova partnership commerciale con la S.S. Lazio (Serie A). Sarà per la realtà capitolina un nuovo “regional partner” nel Sud-est asiatico. Con piattaforme di gioco di alto livello come J88, ABC8, 88CLB e KM88 sotto il suo marchio, ABCVIP ha costruito infatti una presenza significativa in Vietnam, Thailandia, Brasile e appunto Filippine. ABCVIP, anche nelle sue promozioni pubblicitarie, si presenta come l’Asia’s No. 1 Online.

“ABCVIP è orgogliosa di annunciare che la Società Sportiva Lazio, un famoso monumento europeo, è diventata Brand Ambassador ufficiale”, si legge nel comunicato apparso sul profilo “X” ufficiale della società biancoceleste. “ Si tratta di un traguardo strategico, che segna un grande passo avanti nel percorso per portare ABCVIP sul mercato internazionale e rafforzare la sua posizione globale. La partnership con la LAZIO non solo trae ispirazione dallo spirito degli sport di punta, ma aiuta anche ABCVIP ad ampliare il suo legame con milioni di fan in tutto il mondo. Questo accordo di cooperazione promette di creare un nuovo passo avanti, consolidando la posizione pionieristica di ABCVIP nel campo dell’intrattenimento online moderno”.