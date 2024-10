Marketing: Puratos nuovo back sponsor di maglia del settore giovanile del Parma

Puratos Italia è parte integrante di Puratos, un gruppo internazionale di proprietà belga ed è attiva in Italia dal 2000. Ha la sua sede direzionale a Parma, nel cuore della Food Valley, con attività produttive distribuite in tre stabilimenti: Ceparana (La Spezia), Viadana (Mantova), e Pozzolengo (Brescia). L’azienda, oltre che per la qualità delle soluzioni offerte, si distingue per una costante e significativa crescita che le ha permesso di consolidare il proprio ruolo di leader nel settore in cui opera. Con oltre 250 dipendenti e 9 Innovation Center distribuiti sul territorio italiano, Puratos si impegna anche a promuovere la cultura della panificazione e della pasticceria, con un’attenzione particolare al coinvolgimento di giovani talenti, attraverso iniziative come il concorso ‘Belcolade Award’ e il progetto ‘Imprese Aperte’.