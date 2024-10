Marketing: LVMH entra prepotentemente nella Formula Uno

(di Valerio Vulpis) – La Formula 1 ha annunciato oggi che il gruppo di marchi di lusso LVMH diventerà un Partner Globale nel 2025, anno in cui lo sport celebrerà il suo 75º anniversario. Il nuovo accordo decennale includerà diversi marchi iconici di LVMH, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer.

Un comunicato congiunto di Formula 1 e LVMH ha descritto l’accordo come un “accordo senza precedenti tra il leader mondiale del lusso e l’apice del motorsport”, che verrà lanciato nella prossima stagione “in un momento di incredibile popolarità, rilevanza culturale e grande entusiasmo per la Formula 1 come ponte tra sport globale e intrattenimento.

“All’incrocio tra i valori di creatività ed eccellenza del Gruppo LVMH e l’innovazione e le alte prestazioni della Formula 1, la partnership riunirà il meglio di questi due mondi e offrirà esperienze senza pari, combinando sport emozionanti e un’elegante art de vivre, gare ruota a ruota e artigianato collaudato, per appassionati, fan e clienti.

“Dalla nascita della Formula 1, nel 1950, fino ai giorni nostri, LVMH e le sue Maisons hanno fatto parte dello sport. Con questa nuova partnership, sia la Formula 1 che LVMH sono entusiasti di scrivere nuovi capitoli di questa incredibile storia, con ogni Maison coinvolta che porterà la propria competenza unica, il proprio patrimonio e la propria energia per arricchire la collaborazione.

” Ulteriori dettagli della partnership saranno annunciati all’inizio del 2025. Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media, ha dichiarato: “LVMH e la Formula 1 sono due marchi globali che spingono costantemente i confini della creatività e dell’innovazione, valori fondamentali per Liberty Media. “Siamo stati entusiasti di collaborare con una delle Maisons di LVMH durante il Gran Premio di Las Vegas lo scorso anno e ora di espandere il nostro rapporto con il Gruppo, poiché diventeranno un Partner Globale. L’opportunità di ampliare i nostri accordi commerciali è emblematica della visione che abbiamo per la Formula 1, man mano che l’attività continua a crescere. Non vediamo l’ora di lavorare con Bernard e Frédéric Arnault negli anni a venire.”

Bernard Arnault, Presidente e CEO del Gruppo LVMH, ha aggiunto: “Le persone, la ricerca dell’eccellenza e la passione per l’innovazione sono al centro dell’attività delle nostre Maisons e della Formula 1. Nel motorsport, come nella moda, nell’orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta nel cammino verso il successo. Sia nei nostri atelier che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di superare i confini che ispira la nostra visione, ed è questo il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership tra la Formula 1 e il nostro Gruppo.” Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha proseguito: “Il nostro sport è fondato sulla costante ricerca dell’eccellenza, un valore che si trova anche al cuore di LVMH, quindi sono lieto di annunciare che questa storica partnership inizierà nel 2025. Man mano che la Formula 1 continua la sua crescita globale, attirando nuovi e più diversificati pubblici, la forza e l’ampiezza di LVMH la rendono il partner perfetto per lavorare con noi mentre cerchiamo di migliorare continuamente l’esperienza dei nostri fan e il patrimonio del nostro incredibile sport. “Questa è una partnership storica per entrambe le aziende, e vorrei ringraziare Bernard e Frédéric Arnault per la loro visione e impegno nel dare vita a tutto questo.”

Frédéric Arnault, CEO di LVMH Watches, ha concluso: “Negli ultimi anni, la Formula 1 è davvero diventata uno degli sport più desiderabili al mondo. È una disciplina vibrante che rispecchia diversi valori a noi molto cari, come l’innovazione, lo spirito di squadra e le prestazioni. “Per molti anni, diverse delle nostre Maisons hanno scelto di investire nella Formula 1, sia per creare esperienze uniche che per momenti di celebrazione. Con le nostre Maisons e l’expertise del nostro Gruppo, vogliamo far crescere ulteriormente questa dimensione esperienziale che la Formula 1 offre in tutto il mondo. Siamo solo all’inizio di questa partnership, ma le stagioni che ci attendono promettono di essere straordinarie.”