Macron si conferma al fianco dello Scottish Rugby Union

Macron e Scottish Rugby Union hanno annunciato oggi il rinnovo della loro partnership. Il Macron Hero sarà quindi presente fino a oltre il 2030 sulle maglie delle Nazionali scozzesi, delle due franchigie professionistiche nazionali, Glasgow Warriors e Edinburgh Rugby, dei settori giovanili e degli arbitri.

La collaborazione ebbe inizio 15 anni fa, quando Macron stabilì il primo contatto con il rugby scozzese diventando partner tecnico dell’Edinburgh Rugby. Successivamente, nel 2013, il brand italiano diventa il fornitore tecnico ufficiale della Scottish Rugby Union, e da allora è nato uno dei rapporti più solidi e produttivi del mondo della palla ovale. Un legame che va oltre la partnership, fatto di relazioni di grande stima e amicizia che ogni anno è cresciuto e ha segnato il raggiungimento di risultati sempre più importanti.

Una collaborazione che significa anche la gestione dello store ufficiale della Nazionale scozzese presso lo stadio Scottish Gas Murrayfield, così come la vendita al dettaglio per le partite della Scozia, Glasgow Warriors e Edinburgh Rugby. A questo si aggiunge la gestione da parte del brand italiano del negozio online ufficiale della Scottish Rugby Union: shop.scottishrugby.org .

Un rapporto di così lunga durata consente di programmare, sviluppare, fare ricerca e innovare in modo costante e continuativo. Ogni anno, in questo modo, è possibile lavorare per mettere a disposizione di giocatori, dipendenti e tifosi capi tecnici sempre più performanti e sostenibili, con un design ricercato e moderno che esprima l’identità e il senso di appartenenza ai colori e simboli di un Paese, della sua Nazionale e dei suoi club.

“Il rapporto con la Scottish Rugby Union rappresenta una parte estremamente importante della storia recente della nostra azienda. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – L’ulteriore rinnovo di questa partnership è la conferma della solidità del rapporto che si è creato e che ha consentito ogni anno di crescere insieme e far crescere l’intero movimento rugby scozzese, guardando sempre al futuro per sviluppare progetti sempre più ispirati allo spirito e ai valori di questo splendido sport. Siamo orgogliosi di poter essere al loro fianco ancora per molti anni, e accompagnare le Nazionali e i club nei loro prestigiosi impegni nazionali e internazionali, mettendo a loro disposizione un abbigliamento tecnico che sia il top per tecnicità, innovazione, stile e design”.

Il presidente della Scottish Rugby Limited, John McGuigan, ha dichiarato: “Siamo molto fortunati ad avere un rapporto così eccellente e consolidato con i nostri amici di Macron. Ho avuto modo di incontrare Gianluca a Edimburgo e di constatare tutta l’ambizione nello sviluppare il loro brand e la loro sede a Bologna. Macron è stata un partner prezioso di Scottish Rugby per molti anni e sono lieto che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro”.