Marketing – Lega Serie A corre con Volkswagen

La casa automobilistica sarà il primo Official Automotive Partner di Lega Serie A.

La Lega Serie A e Volkswagen Italia annunciano una collaborazione esclusiva a partire dalla stagione 2025/2026. Grazie a questo accordo Volkswagen entra a far parte dei partner di Lega Serie A in qualità di Official Automotive Partner & Technology Partner. In virtù della partnership, Volkswagen sarà protagonista nei momenti chiave dei match, con una presenza mediatica di primo piano nei contenuti televisivi e nelle principali piattaforme digitali.