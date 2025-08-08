Shiba Inu (SHIB) compie 5 anni, mentre questa nuova meme coin punta a un rendimento 1.000x

A cinque anni dal boom, Shiba Inu perde slancio tra correzioni e disillusione. Gli investitori guardano ora a Maxi Doge (MAXI), nuova meme coin in prevendita con strategia virale e raccolta sopra gli 800.000 dollari, candidata a raccogliere l’eredità di SHIB.

Il 5 agosto 2020 Shiba Inu (SHIB) divenne disponibile al pubblico, inaugurando uno dei più straordinari casi di crescita esponenziale del mercato crypto. Da semplice meme coin a fenomeno globale, SHIB ha rappresentato per molti la porta d’ingresso al mondo delle criptovalute. In poco tempo, chi aveva investito anche piccole somme – come i famosi 650 dollari di un camionista diventati oltre 1 milione – ha visto cambiare la propria vita.

Oggi, a cinque anni dal lancio, il token a tema canino continua a far parlare di sé, ma non più per i guadagni, bensì per il declino costante che ha colpito il suo prezzo e l’interesse degli investitori.

Da 20 dollari a 1,6 milioni: il miracolo di Shiba Inu (ormai passato)

Secondo i dati pubblicati da Changelly, un investimento di 20 dollari in SHIB realizzato il 5 agosto 2020 avrebbe oggi un valore di 1,6 milioni di dollari, con un ROI pari all’8.315.320%. Numeri che sembrano usciti da una favola finanziaria e che hanno segnato un’epoca in cui le meme coin erano sinonimo di ascesa fulminea e rendimenti astronomici.

Tuttavia, questa fase per Shiba Inu è ormai conclusa. Dopo il picco storico di ottobre 2021 a 0,00008616 dollari, infatti, SHIB non è più riuscito a mantenere alto l’interesse degli investitori, subendo tre anni in calo su cinque. Molti trader entrati tardi, proprio durante l’euforia del 2021, oggi si trovano in perdita, in attesa di un nuovo rally che tuttavia tarda ad arrivare.

SHIB oggi delude: il “token milionario” si trasforma in un peso in portafoglio

Il problema principale di SHIB oggi non è solo il prezzo stagnante, ma la perdita di momentum narrativo. Le nuove generazioni di investitori, più selettive e attratte da progetti con utilità concreta o hype rinnovato, stanno lasciando da parte token “storici” come Shiba Inu per rivolgersi a nuove meme coin in prevendita, capaci di generare interesse e speculazione ad alto impatto.

SHIB ha registrato solo due veri rally nei suoi cinque anni di storia. Il resto del tempo è stato dominato da correzioni e promesse mancate. Il rischio di restare ancorati a un ricordo glorioso è concreto, mentre il mercato continua a evolversi.

La nostalgia non paga, è tempo di guardare avanti

I cinque anni di Shiba Inu rappresentano un caso di studio su come una meme coin possa sconvolgere l’economia degli investimenti retail. Tuttavia, il mercato crypto si muove veloce, e ciò che ieri ha reso milionari molti investitori oggi potrebbe risultare un peso in portafoglio. Il futuro del meme trading passa da progetti nuovi, freschi, virali e ben orchestrati.

Maxi Doge (MAXI) incarna questa nuova generazione, con un posizionamento ambizioso e una prevendita in piena crescita. Gli investitori, oggi più che mai, devono guardare avanti, distinguendo la gloria passata dall’opportunità futura.

Nel contesto attuale, in cui Shiba Inu arranca, i riflettori si spostano su progetti emergenti come Maxi Doge: una delle prevendite crypto più promettenti del momento.

Ispirata all’iconografia classica delle meme coin a tema canino, Maxi Doge non è solo ironia: è costruita su una strategia narrativa potente e una community virale, pronta a conquistare le piattaforme social e le chat di trader retail.

I dati della prevendita parlano chiaro:

Maxi Doge ha già superato i 400.000 dollari raccolti in pochi giorni di prevendita.

Il token $MAXI è in fase di distribuzione a prezzo scontato crescente, pari in questo momento a 0,0002505 dollari, incentivando l’ingresso anticipato.

La roadmap prevede partnership con influencer, quotazione sugli exchange e una serie di campagne meme-driven per aumentare la visibilità.

Con il giusto timing, una community attiva e una narrazione efficace, Maxi Doge ambisce a replicare (e superare) il successo esplosivo di SHIB, ma in un mercato ormai maturo e competitivo. Per molti, infatti, si tratta del “nuovo Shiba Inu” pronto a cavalcare l’altseason del 2025.

