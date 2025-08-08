MMA – Al via i quarti di finale del Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro a Oktagon 74

(di Valerio Vulpis) – L’evento europeo di MMA dell’estate è ormai alle porte. Oktagon torna nello scenario all’aperto di Štvanice (Praga), per la prima volta dopo due anni, questo sabato 9 agosto, con una card davvero ricca di campioni. Il titolo dei pesi gallo sarà in palio nel main event e tutti e quattro i combattimenti dei quarti di finale (torneo pesi medi) “Tipsport Gamechanger” (con un montepremi da 1 milione di euro) parteciperanno alla card di OKTAGON 74.

Cecilie Bolander (4-1) vuole difendere il suo titolo, per la prima volta, contro l’imbattuta Lucia Szabová (9-0), protagonista del main event della serata di Praga. Bolander ha conquistato la cintura contro la veterana UFC Lucie Pudilová, nel suo quinto incontro da professionista, alla fine dello scorso anno, vendicando l’unica sconfitta della sua carriera e diventando “regina” della divisione. Entrambe sono convinte di essere la miglior artista marziale della serata, ma solo una potrà lasciare Štvanice con la cintura di campionessa.

Nel co-main event, l’attuale campione dei pesi medi e imbattuto da undici anni, Kerim Engizek (22-4), affronterà il fighter inglese Mick Stanton (14-8) nei quarti di finale della Champions League europea di MMA. Durante il sorteggio per gli ultimi otto, Stanton ha scelto volontariamente il turco Engizek, probabilmente il rivale più duro del tabellone. La loro rivalità è diventata personale negli ultimi mesi dopo il rinvio del primo incontro, e Stanton è convinto non solo di poter battere Engizek, ma di poterlo fare con facilità. Dal canto suo, Engizek vuole far pagare a Stanton tutte le provocazioni e ricordare a tutti che è lui l’uomo da battere in questo torneo.

credits image @OktagonMMMA-Praga

Bolander vs. Szabová e Humburger vs. Hulme in evidenza

Il beniamino del pubblico ceco, Dominik Humburger (10-2), spera di infiammare Praga quando affronterà Mark Hulme (13-3), compagno di allenamento di Dricus Du Plessis (campione sudafricano e uno dei fighter più interessanti della promotion americana UFC), nel Tipsport Gamechanger. Nel turno precedente, Humburger ha messo KO ‘Pirát’ Krištofič in un incontro spettacolare, mentre Hulme è arrivato dal Sudafrica per sottomettere l’ex finalista Andreas Michailidis in soli due minuti. Entrambi cercheranno la finalizzazione per assicurarsi un posto tra i migliori quattro del torneo di Oktagon.

Sempre nei quarti di finale del torneo, il veterano polacco Krzysztof Jotko (26-6, 1NC) affronterà il potente specialista da KO Marek Mazúch (9-3), che rientra nel torneo come “Lucky Loser”. L’ex campione ad interim Piotr Wawrzyniak (14-6) se la vedrà invece con il promettente peso medio Hojat Khajevand (9-4) per aprire la main card del più grande torneo di MMA del continente europeo.

Altri match in programma

Nel resto della card, il talento europeo David Zawada (19-11) incrocia i guantoni con il veterano della promotion Bellator Kamil Oniszczuk (10-5) in un incontro di riserva del Tipsport Gamechanger. La stella nascente Daniel Ligocki (4-1) affronterà il debuttante della promotion Andre Langen (3-2, 1NC) in un match catchweight a 87kg/192lbs. Infine, la pluricampionessa del mondo di Muay Thai, Niamh Kinehan (debutto nel circuito Pro) farà il suo attesissimo debutto nelle MMA professionistiche contro un’altra striker, Michaela Hlaváčiková, in un match nella categoria dei pesi “gallo”.